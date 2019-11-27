内容靠仿，创意靠抄：“洗视频”者为何有恃无恐？

近日，坐拥600万粉丝的微博大V“蛋蛋解说”被网友曝出抄袭问题。博主邵艾伦指责其视频内容创意“抄袭”了自己的作品，并通过图文对比进行了指证。但是“蛋蛋解说”丝毫不在意，并在网友的评论下面回复“快点举报我”……

让不少网友都感到不解的是，尽管邵艾伦举报的内容几乎相符，但是这种“拿来”的创意作品却有着不俗成绩：相关视频在单一平台的播放量就已经超过了55万次。“拿来的”比原创的播放要高出太多，这也激起了原创作者的愤慨和不平。

有部分网友在论坛里表示，“蛋蛋解说”这种行为无疑是赤裸裸的创意剽窃，破坏了内容创作生态。然而，部分支持者则认为，尽管视频内容十分相似，但可以理解为借鉴。

也就是说，有些人认为“借鉴”不是抄袭。

“怪只怪原创者人气不够旺，不然内容也不会被借鉴和参考。”部分支持者留言表示。或许在不少人看来，“抄袭”和“洗稿”都是无法确定和明晰的东西，没有标准可以评判。

那么，曾经在文字内容创作领域的洗稿，自然也会在视频创作领域堂而皇之、大行其道了。对于逐渐兴起的短视频创作市场而言，众多苦熬的原创者想维护自身的权益，会不会更加艰难？

No.1内容创意灵感枯竭，创作者爱上了“借鉴”

“大家都是你抄我，我抄你，这在短视频圈子里已经成了一种风气。”

斑马（笔名）是一家内容创作机构的创意总监，他告诉懂懂笔记自己机构旗下签约的网红，在短视频内容创作上多少都曾模仿、借鉴一些流行、火爆的创意，并且会以此进行微创新，打造出伪原创的作品。

在他看来，自家机构一些网红的原创作品，其话题主线、构思和脉络，也都曾经被别的机构、网红和博主模仿、借鉴过，“甚至会有原封不动照搬抄袭的。现在蛋蛋解说这个事件闹得沸沸扬扬，其实我还是能理解的，毕竟再牛的博主，创意也有枯竭的一天。”

斑马表示，早在两年前他就知道在斗鱼直播上有这么一位叫做蛋蛋解说的网红主播，“看过他的一些直播、视频内容，效果还不错，经常让人捧腹大笑。”不过斑马强调，再有意思的内容创意，用多了观众自然也会有审美疲劳。

可以说，创意枯竭、审美疲劳，几乎是所有当红博主都会面临的问题。斑马所在机构旗下的网红也不例外，“一开始刚入行时，网红也好，策划人员也好，都会觉得创意能不停地迸发，好点子和灵感都跟信手拈来似的。”

但是，创意“迸发期”不可能无限，一些创作高手的灵感会在一年后迅速枯竭，很难再想到令人眼前一亮，别具一格的话题，“只有个别一些阅历深厚的内容创作者，创意能够撑到两年。”斑马告诉懂懂笔记，由于创意枯竭，创作的内容就会让观众失去兴趣，流量自然就会一落千丈，“即便曾经顶尖的Papi酱，这一年来的流量状况我们也都能看出来，更何况腰部的网红群体了。”

当然，创意枯竭不是抄袭的理由，只是为了“恰饭”，很多人不得已而为之。

“看到稍微有流量的创意，就去模仿创作，进行一些微创新。说实话，我们一开始也有些心虚，但引流和互动效果都不错，也就习惯了。”斑马称，从业两年或以上的网红、内容创作者，几本上没谁敢拍着胸脯说，自己从不模仿、借鉴他人的内容。只是部分讲究“面子”和有能力的头部网红、创作者，要么是吸收转化能力好，要么是模仿油管上国外博主的创意和点子罢了。

“大家都拿着‘皮尺’，看到有好的视频，就会借鉴、创新，但像蛋蛋（解说）这次几乎照搬，被指责后还理直气壮的真是少见。”斑马说道。

不难看出，创意枯竭是一些网红、内容创作者互相“观摩和借鉴”的原因。那么，借鉴也好，抄袭也罢，机构、网红难道就不怕这种行为被“讨伐”和维权吗？

No.2大网红抄小网红，降低被维权风险

“网红之间做内容模仿是很常见的，但不知道这次大V为啥会抄邵艾伦。”

“小妖”曾经也是一位网红博主，经常在短视频平台上发布一些美妆、时尚搭配的短视频内容。她告诉懂懂笔记，尽管自己的账号坐拥上百万粉丝，但想依靠独特创意讨好粉丝，其实并不太容易。

随着创意枯竭，小妖也开始模仿、借鉴其他网红博主的一些新创意。“但从事这行的人知道，模仿、借鉴甚至说是抄袭，都不会找有一定知名度的博主下手。”小妖表示，带自己入门的“师姐”就曾提醒她，模仿、借鉴的对象尽量以粉丝量低于30万、内容点击量通常都低于2000的新生代网红博主为主，别碰有影响力的。

这种做法是因为这些新晋网红拥有很多创意，也会有大量有潜力的点子。更加重要的是，这些网红博主的影响力普遍不大，因此可以降低其维权、投诉的风险。

“有很多新生代网红很有才气，但都做不长久，毕竟网红的红利期过去了。”小妖表示，即便新人才华横溢，但限制于泛娱乐平台的算法，内容流量比较低，通常是长时间不温不火。因此，模仿这类网红的内容风险相对较低，有的人即便发现被抄袭，恐怕熬不到维权就已经因为失望离开这个行业了。“即便有较真的想要维权，新人的粉丝基数也很低，声量太小难以形成影响力。”

小妖猜测，正因为蛋蛋解说拥有超过600万粉丝，因此被原创投诉“抄袭”之后，才敢有恃无恐，叫板那些评论抨击他的网友，“可是，他没想到邵艾伦的知名度其实也不低，并非是新网红或者无名小卒，如今事情也闹大了。”

行业内被指责有抄袭行为的网红和博主数量并不少，小妖指出，这些网红往往在东窗事发之后，都会沉寂一段时间“低调处理”。个别拥有粉丝基数较多的，会选择逃避问题，但并不会和原创作者、声援的粉丝发生激烈的冲突。

“毕竟大家都知道，这事理亏在先，尤其是人家还把证据摆出来了。其实只要不发生激烈冲突，过段时间网友就会忘了，也不会有粉丝追究。”因此，对于蛋蛋解说选择与“讨伐”他的网友激化矛盾，小妖表示难以理解。

实际上，不管是死要面子活受罪，还是硬扛着不怕原创者维权，原因可能都是“维权”成本过高造成的。

No.3维权艰难举证无力洗视频难被遏制

“被抄袭了，你只能干瞪眼，什么事也做不了。”

许辉是一名美食领域的短视频博主，也就是小妖所说的“新人”。他告诉懂懂笔记，去年年中他开始创作一些美食短视频，并发布在微博和几大短视频平台上，因为有媒体工作经历，他制作的内容比较别致，拍摄风格也很独特，不过限于人气和资金，播放量都不是很高。

但是今年春节后，他发现有位知名视频博主按照他所做过的美食路书重新走了一遍，并且发布了好几个短视频。“无论是美食的品类还是拍摄风格，都几乎和我的作品一致，甚至连解说过程的梗也都雷同，可是播放量却远高出我的原创作品上百倍。”

“是个正常人一看都明白，这个博主的视频是抄我的，但我要是想维权得有证据。”许辉告诉懂懂笔记，他尝试和这位网红博主进行交涉，对方没有搭理他。直至他在视频节目下方留言，表示对方抄袭了自己的作品（并提交了原创内容链接），这位博主才开始私信回复。

然而，私信的内容首先是质问许辉能否提出有力证据。如果缺少有力证据，那么对方会指认这种行为是在诽谤，“我拿了两套视频截图，做成对比之后发给她，她却反问里面的人物、时间相同吗？”

由于画面中的人物、拍摄时间（季节）不同，对方根本不承认是抄袭，坚持称是“巧合”。并让许辉不要咄咄逼人，不然就会让自己粉丝群体一起找他“评评理”，对方甚至威胁称能让许辉的微博和视频账号彻底“凉凉”。

“人家说巧合，你能怎么办。即便拿台词放一起比对，充其量也只是巧合。”许辉告诉懂懂笔记，他咨询过相关律师，如果真的要维权只能走法律途径，但是这样耗时耗力，也不见得有胜算，“关键是抄袭和借鉴的维度和标准，究竟该由谁进行权威的判定？”

因此，深思熟虑之后，他考虑放弃维权。而据他所知，因为维权的难度太大，被抄袭后却放弃维权的圈内博主不在少数，“小网红、小博主都可以说是弱势群体，人家头部（网红）的粉丝，一人一口唾沫都能够淹死你。”

在得流量、得粉丝者“得天下”的互联网内容创作领域，一些坐拥数百万甚至千万追随者的头部网红，可谓掌握着该领域的绝对“真理”，更是平台规则的保护对象，甚至是支配者。一些原创作者难以维权，与抄袭者拥有无数的流量也有很大关系。平台管理方，更无意也无心因为一些投诉而去彻查自家平台上的大V是否会有抄袭行为。

【结束语】

无论借鉴、模仿还是抄袭，只要内容能够引流、吸引更多的粉丝，就能够掌握一定话语权。即便是面对原创作者的举证、声讨和维权，也依旧能够理直气壮的说出“纯属巧合”。

如果邵艾伦不是小有名气的网红，如果他和许辉一样是一个名不见经传的新人，这一次投诉蛋蛋解说抄袭的事件也就不会闹得沸沸扬扬。但这是邵艾伦的运气吗？恐怕没有任何一位原创者愿意拥有这样的幸运。

如果内容创作生态频造破坏，原创作者无法维权，流量即“正义”在泛娱乐领域蔓延，短视频（直播）行业也将遭遇文字创作市场的尴尬境地。如果新人、新晋网红博主们对短视频行业失去希望，不再创作新的内容，一些知名的大V又该“模仿”谁，“借鉴”谁呢？