为赢大众“10亿美元”芳心，韩国巨头打响电动汽车电池争夺战

2018年，韩国SK Innovation公司击败了规模更大的本土竞争对手LG Chem，获得了一笔价值数十亿美元的交易，为德国汽车制造商大众汽车在美国提供电动汽车电池。今年3月，SK Innovation大张旗鼓地在乔治亚州的康姆斯动工建设了一家价值17亿美元的工厂，距离大众的查塔努加工厂约200公里。该工厂将成为美国的汽车制造商电动汽车中心。

今年4月，LGC在汉城汉江对岸将SKI告上了美国法庭，指控SKI盗用商业机密，原因是它错过了大众的交易以及导致了77名员工离职。七个月前，两家公司因电池专利侵权而在美国提起诉讼，这场激烈的争吵可能会扰乱一些全球最大汽车制造商推出电动汽车（EV）的进程。

路透社审查的美国法院文件显示，这两家争执不下的公司正试图阻止对方进口和销售大众将在田纳西州生产的SUV以及通用汽车的博尔特（Bolt）、福特皮卡（Ford pickups）、捷豹I-Pace、奥迪e-tron和Kia Motor的Niro。根据这两家公司和几位行业专家提交给法院的文件，在汽车生产商正忙着赶在需求预期激增之前，用利润丰厚的合同锁定供应之际，韩国公司向美国汽车制造商供应电池的能力正受到威胁。

“无论谁输了，都会受到致命的打击，除非双方达成和解。这对汽车制造商来说也将是一个挫折，”蔚山国立科技学院（Ulsan National Institute of Science and Technology）教授Cho Jae-phil如是说道，他此前曾在另一家韩国竞争对手三星SDI工作。

福特发言人Jennifer Flake表示，该公司鼓励LGC和SKI在没有诉讼的情况下解决冲突，并相信对多家供应商有足够的需求。“我们意识到了这个问题。”Flake在给路透社的电子邮件声明中说：“作为一个正常的行动方案，我们已经制定了业务连续性计划，以保护我们的利益。”

通用汽车发言人Patrick Morrissey表示，该公司已意识到这一纠纷，目前预计不会对其雪佛兰博尔特（Chevy Bolt）电动车的生产造成任何影响。

FlakKia，Jaguar Land Rover和还拥有Audi的大众汽车均拒绝置评。

商业秘密

大众汽车曾表示，它担心未来5年推出的所有电动汽车将没有足够的电池，部分原因是LGC和中国CATL等生产商在欧洲新工厂没有足够的熟练工人来迅速提高产量。

根据韩国电池产业追踪公司SNE Research的数据，作为汽车中最昂贵和最重要的部件，电动汽车电池市场将以每年23%的速度增长，到2025年将达到1670亿美元，比预计届时价值1500亿美元的全球存储芯片市场还要大。

在一份法庭文件中，LGC称，其竞争对手挖走了自己项目的员工，为大众的MEB电动车架构提供电池。而SKI之所以赢得大众的合同，是因为它盗用了商业机密。

SKI否认窃取商业机密，称其员工签署了协议，不使用以前工作场所的信息。“我们重视知识产权，”SKI的发言人说。

法院文件显示，如果国际贸易委员会在6月5日做出有利于LGC的裁决（届时将做出初步裁决），这可能会危及SKI向大众在美国供应来自佐治亚州或匈牙利新工厂的电池的计划。

今年4月，LGC要求美国国际贸易委员会禁止SKI将电池和零部件以及美国生产所需的制造系统带入美国，该生产计划于2022年开始。

SKI发言人说，工厂的生产计划没有改变，工厂将有能力为每年20多万辆电动汽车生产电池。他说，SKI已经收到客户关于诉讼的询问，包括诉讼是否会影响供应，但他没有详细说明。

LGC表示，有关此案的最终裁决将于明年10月5日作出，但它要求ITC在本月早些时候迅速对SKI做出所谓的违约判决。

美国贸易委员会没有立即回应置评请求。