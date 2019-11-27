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椰岛游戏公布手游《江南百景图》：一款古镇模拟经营游戏

2019/11/27 21:13:14来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家11月27日消息 根据椰岛游戏的官方消息，他们推出了一款古镇模拟经营类手机游戏——《江南百景图》，今日正式开启预约，将于2020年夏初上线。

官方游戏介绍：

独据绘卷，却因故烧毁，悲恸交加，魂魄飘入画卷残片，画魂文徵明在火海中苏醒。玩家将扮演文徵明重绘江南盛景，打造专属于自己的“江南百景图”。

我们尝试将明朝时期江南的美好装在手机游戏里，将“清明上河图”式的市井生活延续，为玩家带来沉浸式体验。

游戏预告视频：

《江南百景图》预约链接：点此访问

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关键词：模拟游戏江南百景图

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