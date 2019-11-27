两个月八次版本更新，苹果iOS 13遇到了什么问题

「又有bug了」，这是过去两个月里iPhone用户吐槽最多的一句话。从iOS 13正式版发布至今，苹果以罕见的速度推送了8次版本更新，几乎每周一个，最近的更新也都以修复漏洞为主。不少人吐槽，iPhone的bug多得像一台安卓机。

一直以稳定性著称的iOS怎么了？最近彭博社的一篇报道揭露了iOS 13漏洞过多的原因，苹果自己也意识到了这个问题的严重性。为了避免iOS 14重蹈覆辙，苹果正在改变系统测试的流程。

「亡羊补牢」还有用吗？

从信任到吐槽

用户对于iOS的信心，主要来源于苹果软硬件结合的封闭式生态。这种方式保证了苹果对第三方应用的严密管控，各种应用能够在手机上平稳运行。Apple Store生态养活了无数的开发者，苹果也通过抽成的方式赚得盆丰钵满。

不过在最近几年，用户对iOS的吐槽却越来越多，主要原因是对手在壮大。一方面Google加紧了对Android生态的管控，安卓手机的整体体验提升。另一方面第三方安卓厂商奋起直追，创新性的功能不断出现。

反观iOS 13，一些新增功能诸如「深色模式」在其它安卓手机上早已出现。就连最基本的「稳定性」，也成了这代iOS 13身上最大的槽点。

对新功能太过重视，忽略基本体验

早在2018年，苹果的软件开发负责人Craig Federighi就在会议中提到：公司对新功能的重视程度过高，应该把首要目标回到消费者最关心的性能和稳定性上。iOS 12在稳定性上表现确实不错，提升了很多基础性的体验，比如加快应用启动时间、改善网络连接、延长电池寿命等。

这种情况并没有延续到iOS 13上。在测试时iOS 13的系统就极其不稳定，功能上也是来回反复。在6月份的WWDC大会之前，苹果的软件工程师已经意识到iOS 13的性能不如以前的版本。到了8月份，距离新iPhone发布只有几周的时候，苹果决定放弃对iOS 13.0进行继续修复，把精力放在下一代iOS 13.1的改进上。苹果内部认为，iOS 13.1 才是真正符合标准的公开版本。

iOS正式版发布两个月内，版本更新次数/图片来源：Bloomberg

这也解释了为什么iOS 13.1来得如此快速，在iOS 13正式版发布不到一周后就开始推送，比预计的时间提前了一周。

设立「实验开关」，将不完善的功能默认关闭

在之前的开发流程中，工程师经常在系统还不完善的时候去添加一些新功能，另外一些团队则每周进行修改。知情人士形容：这就像是一个完整的菜谱，但有不同的厨师在往里面添加食材。对于测试人员来说，在这种不稳定的状态下进行工作，很难判断某项新功能在操作系统中是否可用，这也就导致iOS 13频频出bug。

为了解决这些问题，苹果开始对软件系统的开发和测试流程进行改进。在默认情况下，苹果要求开发团队将未完成和有问题的功能全部关闭，测试人员可以通过一个叫做Flags的菜单进行主动开启。它有点像一些软件、系统中的「实验室」功能，测试人员可以通过它来测试每个单独功能对系统的影响，方便改进。

图片来源：苹果官方

苹果还在内部设立了名为「白手套」的测试等级，用1-100来衡量系统的质量。用绿色、黄色、红色，来代表某项功能在开发过程中的质量。错误的优先级从0到5，用于确定bug的严重性。

新的测试流程已经开始在iOS 14的开发工作中使用，苹果还考虑将一些新功能推迟到2021年的iOS 15中亮相。这项新策略也适用于苹果的其它操作系统，包括iPadOS、watchOS、macOS和tvOS。

能力越大，责任越大

从另一个角度来说，iOS的每次更新并不容易。首先要适配大量旧机型，iPhone对于老用户的支持还是十分良心的，我们前几天还讨论了关于「手机钉子户」的问题。其次，每代iOS的升级率也远远超过Android平台，这种「信任」对苹果来说也是一种压力。

最后，iPhone近几年的定价策略越来越高，当然也就提升了用户的期待值，这可能也是iOS最近被吐槽比较多的原因之一。花一万元买个手机，总不能是个「残次品」，何况这次出问题的还是正式版系统。

面对日益壮大的安卓阵营，iPhone作为单个产品的竞争力正在逐渐变弱。让老用户能留下来的，恰恰是人们对iOS生态、苹果生态的惯性依赖。而这种吸引力一旦消失，将会把更多的人推向苹果生态之外。