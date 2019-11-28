我和沙雕副驾苹果Siri的日常

编者按：在新更新的iOS 13系统中，苹果CarPlay的UI设计也发生了很大变化，同时还加入了新的应用程序和功能，算得上是CarPlay迄今为止最大的一次「自我飞跃」。对很多用户而言，CarPlay的出现意味着可以将iPhone的使用体验顺利延伸至车内，特别是在租借其他车辆时，你无需费心去学习操作不同的车机。



GQ专栏作者Brett Berk就是一位CarPlay的发烧友，因为工作的原因他需要体验不同品牌的试驾车，而熟悉每一种车型不同的中控操作方式就成了件很令人头疼的事情，况且他还把Siri看做是自己的「沙雕」副驾，虽然不一定100%靠谱，但在Brett看来，Siri是自己生活不可或缺的调剂品。下面我们可以通过文字，看看Brett和Siri的日常都有哪些好玩的故事。

苹果终于推出iOS 13系统时，当知道CarPlay会有重大更新时，我都高兴坏了！



如果大家之前没用过CarPlay的话，你可能会觉得它不过是谷歌Android Auto的表亲，和车机相连后，会把那些中控屏变成一只像颠了个儿的大号iPhone。但CarPlay可不是什么APP，它已经集成在了每一款iPhone里，让你可以无缝使用自己已经用顺手的那些软件，比如Spotify, Waze, Google Maps等等。

因为工作的原因，我正是公关眼里的汽车媒体老师，一年试驾的新车数基本有100辆左右，绝大多数都是奢华的跑车或者豪华品牌车型。相信很多同行都深有感触，现在只要钻进任何一辆豪华级别的车里，你都会发现大家在中控台上动得「手脚」远比其他地方多，增加了很多炫目的功能，看起来十分有未来科技感。

当然这些新功能新设计，因为品牌的不同会有很大的差异，但大致逃不开这几种，旋钮、触摸板、触摸屏、触摸旋钮、档杆、触控盘、语音控制、手势识别等。不过对于一个丝毫不在乎炫酷科技功能的汽车媒体老师来说，看到这些东西真是让人头疼。我只是喜欢开车罢了，途中可以顺道听听Brittany Howard, De La Noche的新专辑。我可不愿意想使个什么新功能还得上YouTube看教程。

保时捷全新Taycan座舱设计|现场拍摄

当然，你可能会说，媒体有义务告诉大家这些新功能到底好不好用。的确如此，我私底下也反思过，不是谁都有机会一年开一百辆新车的。但问题在于，我其实想告诉各个厂家，其实你的中控系统做得好与不好，和你车子的销量并没有直接关系呀！以我自己为例，从2011年开始，几乎每次跳上一辆新车，我都会把iPhone先连到车机上。我实在是不想把时间浪费在学习那些设计复杂的原生系统菜单上。既然你的手机已经如此功能强大高效，你对它的使用方法又了然于胸，当车速提到120公里/小时，靠着本能你都可以操作，那何乐而不为呢？

所以苹果的CarPlay可以说是我日常开车的安慰剂。我不用费力去学习怎么使用那些有时候设计得很蠢的功能，在熟悉的图标中间点一点，按一按，划一划，几乎所有事情都可以搞定。全新的CarPlay增加了一些很酷的设计：分屏的功能可以让Waze和Spotify同时显示，而且现在不会出现使用手机过程中CarPlay界面退出的问题了。在我看来，很多车企把精力放在中控屏的交互设计上，都做了无用功。这方面你很难超过苹果或者谷歌，因为这是它们的强项。

升级到iOS13后的CarPlay采用了分屏的UI设计| GQ

如果要说CarPlay上我最喜欢的功能，那肯定非Siri莫属。虽然大家都知道开车打电话、发短信不好，会有很多安全隐患，但还是会有人，包括我的编辑，厂商的公关同学，甚至是至亲的家人喜欢在我开车的时候发来短信，甚至有时候要求「立即回复」。有了CarPlay之后，短信进来后屏幕上会发出安静的闪烁提示，只要快速点按一下就可以让Siri把信息内容大声读给我听，同样地我可以借助Siri将语音转化为文字回复给对方。只不过现在的Siri还是有些「沙雕」，所以为了尽可能保证信息准确，我得字正腔圆地一个字一个字读出来才行。

通常来说，系统会在发送前将文字读出来，以确保内容准确无误。但「完全不出错」的情况从来没发生过，而且你也没办法只修改内容的一部分。比如说，我想把「balls hip」换成「bullshit」，就只能再把原话重新讲一遍。这真的很烦人，Siri的不智能的确会让人抓狂，但有时候当你在空旷无人的高速公路上开了整整两个小时后，和「沙雕」的Siri逗逗乐子也能多少缓解下旅途的无聊和焦虑。

说出来你们可能不信，我有时候还会把CarPlay当成记录创意的白板。因为我是个写汽车的媒体老师嘛，所以有时候开车的时候会突然灵感迸发，有了新的选题方向（如果大灯能眨眼呢？为什么法系车看起来如此奇怪？等等诸如此类的想法）时，我会调出Siri把自己的想法记录下来，发给我的编辑。尽管他们之后都会抱怨，不想再收到我传过来的200多字的短信，但我现在依然乐此不疲地在干着这样的事情。

CarPlay升级后的Siri工作时界面移动到了屏幕底端| The Verge

尽管可能很多时候，Siri还是没办法100%准确地传达我的想法，它总是能想办法把我精心组织的修辞变成一段不知所云的胡乱涂鸦。但我还是照做不误，我自己其实心里也明白，现在的语音转文字技术还没有发展到识别率很高的程度，Siri虽然「沙雕」，但基本上还是可以把我的创意和想法记录个八九不离十。可能到家之后，我会再重新整理修改一下。我建议同行们都可以试试，因为当你给编辑发过去含有关键信息的一段话，即使里面有错误，他可能也会忙不迭地回信息过来。因为人天生都是好奇的嘛，这样一来一回地交流下去，你无聊的时间被打发了，还可能获得了不错的写作创意。

不过如果我不耐烦了，可能会直接把电话丢给副驾的朋友，让他帮忙把我的语音转写为文字发送出去。但这种偷懒的方式往往也不奏效，他会直接躲开扔过来的手机，冷笑着说，「你为什么不直接打给你的编辑，让他帮你把那些想法记下来呢？！」

我真是太南（难）了！！！

---

TopMove点评

CarPlay、Android Auto这种汽车投屏连接显示方案的出现或多或少改变了消费者使用车机的习惯。它给你了一种新的选择，可以在车内沿用移动终端的使用体验，节省了学习成本，像是增加了一个「科技配件」。但的确用户会吐槽像Siri不够智能这样的情况，苹果封闭的生态限制了它很多实用的功能无法落地。

其实，目前来看绝大多数厂商把智能汽车的第一步都押在了智能座舱上，发展初期势必会因为软硬件技术不成熟而出现「光是酷炫但不实用」的设计。而像CarPlay、Android Auto这样的方案，却也在功能方面没有更好的融入汽车场景，同样不能一劳永逸。

TopMove认为随着产业的成熟，未来车内人机交互会朝着简约实用，以及功能集中化的方向发展。CarPlay这样的产品自然有它的优势所在，但如果原生车机有更契合人使用习惯的设计，通过更多的数据带来更丰富的功能体验，以及更智能的AI助手等等，相信这样的产品也很难被用户忽略掉。