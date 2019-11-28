太疯狂！2019年初创企业估值已蒸发千亿美元

11月28日消息，据国外媒体报道，从共享办公空间初创企业WeWork到打车服务公司Uber，这些明星企业曾经大红大紫，但今年以来公司价值已经蒸发了1000亿美元。现实状况使得风险资本投资者对投资变得更加谨慎，也促使一些初创公司的高管们较业务增长更加强调公司的盈利能力。

以下是翻译内容：

最近几周，新兴汽车租赁公司Fair和软件公司UiPath都缩减了自家规模。共享电动踏板车公司Lime已经调整了运营模式，向投资者证明它可以盈利。

“我们仿佛在一个热闹的派对上玩了五年，现在有人把灯打开了，”克里斯·杜佛斯(Chris Douvos)说，他的公司Ahoy Capital投资风险投资公司和初创公司。“我们都在调整自己的眼睛，没有人知道接下来的夜晚会怎样。这就是硅谷现在的感觉。”

投资者说，初创企业仍然现金充裕，而且利率处于历史低位，私人市场价值不太可能出现进一步大幅下滑。不过，公司价值损失的规模之大给风险资本行业带来了多年未见的不确定性。这也促使一些投资者进行自我反省，并呼吁管理层加强公司治理。

企业家、风险投资家和初创公司顾问均表示，现在融资交易需要的时间更长。风险投资家说，仅仅六个月前，一家消费技术公司完成融资交易还能在一两周内完成，现在却需要一个月甚至更长时间。为初创公司首席执行官及其董事会提供咨询服务的亚当·J·爱泼斯坦(Adam J. Epstein)说，那些计划融资8000万至1亿美元的初创公司现在被投资者告知，他们的预期应该在2000万至3000万美元之间。

图示：WeWork位于纽约曼哈顿的办公空间。该公司估值的急剧下降已经波及到所有的私人科技公司。

当WeWork母公司We Co.提交上市申请，详细披露出巨额亏损、松散的公司治理方式和多重利益冲突时，WeWork的估值下滑尤其令人震惊。在最近一轮私募融资中，We Co.的估值高达470亿美元。而当上个月日本软银集团出资救助该公司时，其估值仅为80亿美元。

目前Uber市值也比5月份首次公开募股（IPO）时的估值低了约330亿美元，而Lyft自3月份上市以来已经损失了约100亿美元的市值。电子烟公司Juul Labs本月早些时候表示，将裁员约16%。其最大的投资者将Juul的估值削减了140亿美元，此前Juul在监管部门的打压下搁置了其最畅销的电子烟产品。

爱泼斯坦说，“每隔几年就会给人当头一棒。”“WeWork对融资市场的影响是巨大的。我亲眼所见。”

据投资者说，在过去两个月与风险投资公司的会议上，一些有限责任合伙人再次表达了对收回投资的担忧。基金管理公司和IPO研究公司Renaissance Capital的数据显示，今年第二季度至第三季度，美国的IPO数量减少了三分之一以上。据数据公司PitchBook的数据，今年第三季度，所谓的“独角兽”初创企业（即价值10亿美元以上的初创企业）融资数量和这些融资的平均美元价值降至2018年第二季度以来的最低水平。

图示：共享电动踏板车初创企业Lime预计在2020年实现盈利。

如果投资者选择对企业施加更严格的控制或要求，效果会很快显现出来。

消息人士表示，由于现金消耗巨大，加之来自竞争和监管方面的挑战，总部位于旧金山的Lime上一轮融资引起了投资者的极大质疑，以至于公司今年第一季度结束的上一轮融资所花费时间是公司高管预期的两倍。现在Lime已经将精力更多集中在城市业务的盈利上来。这位人士说，Lime在一些城市已经实现了盈利，部分原因是提高了电动踏板车的耐用性和维修速度。这位知情人士还透露，公司高管让心存疑虑的投资者参观了他们的仓库，以展示新的效率。

该人士还说，Lime再次开启融资，希望在12月或1月之前筹集到数亿美元。除此之外，该公司还计划更多依靠债务来为其电动踏板车提供资金。Lime表示到2020年，在扣除税收等特定支出后，该公司预计将实现盈利。

投资管理协会(Investment Management Associates Inc.)首席执行官维塔利·卡策纳尔森(Vitaliy Katsenelson)将当前的情况比作20年前互联网股票的调整。

“我们正处在互联网泡沫2.0时代，只不过它不是发生在公开市场，而是发生在私人市场。”去年10月，卡策纳尔森的科罗拉多投资公司抛售了其所持有的软银股份，原因是对这家日本投资者计划设立的第二只愿景基金心存疑虑。

在这个过去10年都在蓬勃发展的行业中，即使是细微的收紧迹象也会让人值得注意。根据PitchBook的数据，美国每年的风险资本投资从2009年的270亿美元跃升至2018年的1380亿美元。

总部位于纽约的UiPath是一家向企业销售自动化软件的初创公司。该公司发言人说，由于重新关注盈利能力，该公司10月份解雇了约400名员工，不过她说UiPath仍在招聘。知情人士说，裁员是在该公司未能实现投资者此前预期的某些目标之后进行的。

总部位于加州圣莫尼卡的汽车租赁公司Fair上个月裁员约290人，相关补偿只有一个月的工资和一周的医疗保险。在不到一年的时间里，该公司将3.8亿美元融资的大部分投入到营销、招聘、房地产和其他增长计划上。由软银千美元愿景基金支持的Fair主营业务是购买汽车，并将其出租给消费者或者是为Uber打工的司机。后者也是愿景基金所投资的企业。

图示：由软银千美元愿景基金支持的Fair主营业务是购买汽车，并将其出租给消费者或者是为Uber打工的司机。

Fair现状凸显出许多投资者曾热情支持的以业务增长为重点的策略风险。公司前雇员说，在Fair位于佛罗里达州的业务中，高昂的代理费没有被正确计入汽车成本，导致该公司一个季度亏损约30万美元。他们说，Fair有近60%的汽车租赁业务都处于难以为继的状态，原因是Fair为这些汽车支付了过高租金，但却以较低的价格将它们租出去，而且当客户不再付款时，Fair也并不总是收回这些车。

据Fair前雇员透露，在WeWork取消IPO前后，Fair前首席执行官斯科特·佩特(Scott Painter)去软银要求提供更多资金时，软银派了一个审计团队前往Fair总部，对公司的财务状况进行联合审查。

在WeWork出现危机之后，软银正在争取缩短实现盈利的时间，并为其投资的初创企业寻求更严格的治理标准。

仍担任董事长主席的佩特正在寻求更多资金以维持公司的正常运营。仅仅不到一年前，软银对Fair公司的估值还高达12亿美元。