福田汽车新建新能源三电工厂，总投资1.79亿元

近日，福田汽车(SH600166)发布公告称，同意公司新能源三电工厂项目建设投资方案及资金筹措方案。该项目总投资1.79亿元，一期建设期为2020-2022年。

据了解，公司于2018年先后设立了北京福田智蓝新能源汽车科技有限公司、河南福田智蓝新能源汽车有限公司，集中打造纯电动商用车领域智蓝品牌。

本次公司拟建设新能源三电工厂项目，拟在山东多功能汽车厂G03现有厂房原有基础上进行升级改造，通过自主建设电池、电控、电驱动(以下简称“三电”)制造能力，以提高公司在三电领域的主动权，保证核心部件质量、供应稳定性，满足新能源整车研发、质量、成本的需求，形成自制+代工的采购方式，向智蓝新能源产品提供核心资源支持。

该项目总投资1.79亿元，其中B+U工程(包括三电车间+厂区工程等)投资2788.3万元，工艺设备(包括电池、电控、电驱动、工艺装备等)投资1.04亿元。

本项目分两期建设，其中一期建设期为2020-2022年，一期建设产能规划：电池为5万/年，电控为30万/年，电驱为2万/年。

福田汽车表示，公司拟投资建设新能源三电工厂，作为福田汽车未来新能源汽车三电系统的制造基地，有利于掌握三电总成生产能力，提高整车定价自主权;有利于掌握三电生产资源，满足法规产品一致性;有利于掌握三电总成供应，保障供应链稳定性，有助于进一步推动福田汽车新能源业务的发展，项目符合福田汽车的长远利益。