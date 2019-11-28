USB端口问题修复，第二批开源 Linux 手机 Librem 5 "Birch" 开始发货

采用分批次迭代发货的 Librem 5 Linux手机已于昨日向消费者交付了第二批设备，代号为Librem 5 Birch。

Librem 5 Birch 计划于两周前发货，但因为缺少电阻，导致USB端口无法正常运行，所以最后不得不延迟发货。此问题现已得到修复，Librem 5 Birch也已于昨天开始正式发货。

官方表示从首批Librem 5 Aspen到现在的Librem 5 Birch，团队在硬件方面提供了许多改进，例如优化天线设计、在PCBA上为所有组件增加屏蔽保护器、使用橡胶保险杠以加强组件放置的紧密度、使用牢固的夹子以稳定WiFi和蜂窝数据卡、使用更短的电缆来清理布线、控制得更精准的整体公差，以及提升散热效率等。

虽然硬件方面得到了改进，但Librem 5 Birch仍存在一些软件方面的问题。官方表示软件改进的工作正在进行中，团队也确认了两个在测试过程中存在的软件问题：开机进程延迟和通话路由错误。具体来说就是，若要启动Librem 5，需要先断开其与电源的连接，并长按电源按键直至手机启动。通话路由错误则是指即便当前的呼叫已建立（例如通话的双方连接正常），但通话并没有被路由（双方不能听到或发送语音），团队表示还需要几天的时间才能修复错误。

除此之外，团队还希望通过软件更新解决散热和电池寿命问题。更多消息请查看 Puri.sm。