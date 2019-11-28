全球加密货币犯罪激增，今年前三季损失达44亿美元

北京时间11月28日早间消息，路透社获得的来自区块链存证公司CipherTrace的报告显示，与去年相比，2019年加密货币盗窃行为大幅上升。随着数字交易所处理越来越多的资金，犯罪分子也在寻求更大规模的盗窃活动。

今年前9个月，数字货币犯罪造成的损失大幅上升至44亿美元，比2018年全年的17亿美元增长超过150%。

CipherTrace CEO戴夫·杰文斯（Dave Jevans）表示：“加密货币盗窃和欺诈活动增加了150%，表明犯罪分子正在适应更大的规模。犯罪分子追逐金钱，而金钱就在这里。目前的时机已成熟，他们可以拿走这些钱。小型攻击通常容易防御，但针对性攻击常常能获得更大的收益。”

尽管开发者和市场参与者希望将这类资产变成主流，但加密货币已经在全球各地遭到了严格的监管审查。

CipherTrace的数据显示，两起大型盗窃案是导致今年损失金额激增的主要原因。

其中一起欺诈案为涉及加密货币钱包和交易所PlusToken的庞氏骗局，导致用户损失了29亿美元。另一起欺诈案涉及加拿大加密货币交易所QuadrigaCX，客户损失了1.95亿美元。

杰文斯表示：“即使没有这两起规模最大的盗窃和诈骗，我们仍然看到许多规模数百万美元的犯罪活动。这样的犯罪活动每年都在相对稳定的增长，我们预计这样的情况不会在一夜之间改变。”

他同时表示，规模低于500万美元的犯罪活动往往会漏报，因为交易所和监管团队通常专注于规模更大、对企业来说生死攸关的威胁。

不过CipherTrace也报告称，第三季度这个行业的盗窃和诈骗案值只有1550万美元，为两年来最低。杰文斯说，尽管行业报告的攻击事件在减少，但犯罪分子的作案规模仍在变大。

CipherTrace此前曾指出，加密货币领域的犯罪类型已经从直接盗窃转变为投资退出诈骗和内部人员的其他欺诈。这也表明，对犯罪分子来说，攻击交易所变得越来越难。

杰文斯说：“今天的攻击者很有耐心，愿意花更多时间等待收益。我们不仅看到了越来越多规模1亿美元的盗窃和诈骗，这些活动的参与者也越来越谨慎，仅仅只套现少量现金，确保活动不会被发现。”

报告还显示，在全球前120家加密货币交易所中，65%的客户身份验证（KYC）流程较弱。CipherTrace表示：“监管机构正寻求在全球范围内共享KYC信息，这毫无疑问会带来影响。”