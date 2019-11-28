苹果iPhone 11卖得还不够好？分析机构：价格还是高

11月28日上午消息，国外研究分析机构Gartner表示，尽管成功推出了iPhone 11机型，但第三季度iPhone的销量却有所下降。其原因跟iPhone定价和5G因素有关。

之前另外几家分析机构Canalys，Strategy Analytics和IHS都同意iPhone的销量同比下降，而苹果隐晦地承认了这一点。

苹果上个月宣布第四财季（第三自然季）的财报创新纪录，与iPhone销量下降的的情况貌似存在矛盾，Gartner认为，这其中原因是苹果在财报中没有突出iPhone，而是重点讲了他们的服务业务收益：

“iPhone收入重新回到总收入的50%以上，营收333.6亿美元，同比下降9.2%，比市场预期好。苹果CEO库克（Tim Cook）表示iPhone 11销售取得了非常非常好的开始。”

但是在解释第四季度的收入如何如此之高时，没有提到iPhone。Gartner称，先前的估计iPhone营收下降幅度为2%至7%，但Gartner认为iPhone的销售下降幅度超过10%。

他们认为，苹果售出了4080万部iPhone，同比下降10.7%。尽管苹果继续在各种促销活动和折扣中收获颇多，但这还不足以刺激全球需求。在大中华区，iPhone的销售继续增长，但是，今年年初出现了两位数的下降。

简单解释这意思就是，iPhone 11确实销量强劲，但这些还不能抵消之前iPhone销量的下降带来的影响。

Gartner说，有两个因素在影响着苹果。首先，消费者需求从旗舰智能手机转移中端市场——这是苹果竞争不足的领域。即使是苹果最便宜的型号，其价格也远高于中等价位的安卓手机。

其次，消费者正在等待5G。苹果选择等到明年提供5G支持，但这点并没有对它造成太大的伤害。Gartner表示，即使有Android品牌提供的5G手机，大多数人还是将购买推迟到2020年，届时5G的覆盖范围可能会比现在好得多。而最近的一份报告也表明，5G这个因素可能很容易刺激苹果用户需求。

当然，销量跟定价有关，但苹果公司如果降低价格，很容易陷入一众中国手机的性价比竞争中。对苹果来说，这可能是更不利的地方，至少目前，他们还远离“性价比”市场，在自己的区域里保持较高的利润率。