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GitHub开源编辑器Atom被曝未经同意收集用户数据

2019/11/28 8:33:39来源：开源中国作者：xplanet责编：骑士评论：

Atom是GitHub专门为程序员推出的一个跨平台文本编辑器。昨日，有用户给Atom提 issue 称其未经同意收集用户数据。

“首次启动Atom时，它会在未经同意的情况下联系在Amazon服务器上运行的Microsoft/GitHub进程，并将我的IP地址和时间戳泄露给制造商，把我使用Atom的事实（通过出站请求）传输给成千上万的其他人和组织。”

这位名为 Jeffrey Paul 的用户表示是在首次启动 Atom时遇到了该问题。他发现在自己的信息已经被收集并发送出去之后，主应用程序窗口才打开是否连接服务器的询问对话框。而这一问题100%能够复现，也就是说并非偶然事故。

Paul指出，用户的IP地址以及跟踪/遥测/分析/自动更新目标主机IP等信息都在首次启动时被传输出去，前两个数据中还包括时间戳。“该元组（用户源IP，atom.io目标ip，TCP端口，TLS SNI主机名，时间戳记）从用户计算机发送时，其使用情况信息就会泄漏给成千上万的不同人：ISP，托管提供商，网络交换，情报服务者，Microsoft内部系统管理员，GitHub系统管理员和Amazon网络管理员。用户根本没有机会选择退出，或是阻止它，甚至没有意识到它的发生。”

为此，Paul感到气愤，并依照“间谍软件”的定义——间谍软件是一种软件，有时甚至在其不知情的情况下收集有关个人或组织的信息，并在未经用户同意的情况下将此类信息发送给另一个实体——将Atom归为间谍软件。

他还提到，这种情况的出现意味着PR #12281 上的工作尚未完成。这是2016年Atom团队提出的“添加遥测同意设置”，该设置用于确定是否收集用户的使用信息。而目前，根据Paul的描述，甚至没有出现同意对话框，数据就已经被上传了。

Atom团队的Arcanemagus 随后在下方回复，表示“Atom设计为在连接网络的环境中运行，可以执行诸如检查更新之类的操作而不会提示用户……您当然可以自由地阻止网络访问，并且如果您愿意，Atom也可以在脱机模式下运行。”

但显然，这一说法不够有说服力，Paul提出反击：“没有人说它不应该使用网络，它只是在用户授予其权限之前不应该使用网络，否则会造成数据泄漏，这就是同意对话框存在的意义。”

Arcanemagus仍然认为阻止网络访问即可，还说，“这不是Atom团队当前有兴趣更改的东西”。

来自Atom团队的 Lee Dohm 发表了最终回应，承认遥测程序包不应该在单击按钮之前发送信息，并将调查它与central.github.com的过早连接。但另一方面，他坚持Atom的设计模式如此，剩下的部分，特别是自动更新检查，仍保留当前的设计方式。以及，再次表明，“如果您想要一个可以完全脱机工作且没有任何网络连接的编辑器，则Atom不适合您。”

此外，经过复现实验，Paul还提出了另一个 issue，他发现即便明确拒绝同意并退出遥测，遥测信息还是会被发送。这一情况的复现率也为100%。

在2016年那条添加遥测同意设置的PR下，又有网友展开了新的讨论。其中一名用户说道，“按目前的情况，这可能违反了GDPR（General Data Protection Regulation，一般数据保护条例）。”

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关键词：GitHub开源编辑器

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