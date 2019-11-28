社交战事2019：巨头不断出手，浪花为何不大

社交市场的故事越来越有意思了。

在阿里巴巴、字节跳动、京东一众互联网巨头之后，近期，网易在安卓市场悄然推出“声波”，进军陌生人社交；老牌社交玩家陌陌被曝在海外上线交友应用Olaa；探探在部分地区上线闪聊功能，让用户可以匹配在线网友“蒙脸”聊天。甚至腾讯自己，也推出多款新的社交应用。

“孤独的人是可耻的”，张楚在1994年推出的歌曲，穿越时代。互联网公司们惦念着，希望为孤单的用户找到可以交流的对象。如果你羞于向认识的朋友讲话，那么就给你匹配陌生的网友。如果你不愿暴露自己的形象，那就让你通过语音来同他人交流。如果你深深感到来自朋友圈的压力，那正好，我们提供的产品都可以摆脱来自微信的束缚。

比网友自己更在意他需求的，是大大小小的互联网企业。在被微信、QQ长期主导的社交市场，总有人想开辟一条新路。对用户来说，这是件好事。随着技术发展和用户群体代际更迭，终究会有一些新的产品抢走一部分的市场。社交赛道的故事，应该有更多。

不过目前看，巨头们布局的新产品，大部分一闪而过再无水花。究竟什么样的社交新产品能够异军突起？是不是会有新的QQ甚至微信出现？答案恐怕还不好讲。

巨头前仆后继

年初，字节跳动、锤子科技、快播创始人王欣一起出手，分别推出多闪、聊天宝、马桶MT三款社交产品，被认作剑指微信，成为2019年第一场社交战役。

当时有报道称此为“三英战吕布”，不过三英接连被微信方面封杀，时至今日，唯有多闪活跃于市场当中。

今年6月，搜狐CEO张朝阳对外宣布推出社交产品狐友，号称是“用聊天打败孤独，可以快乐吃瓜的社交平台”。

今年7月，映客斥资8500万美元收购社交App积目引起关注。后者此前默默无名，映客的巨资收购把它送入公众视线，同时再次引发市场对社交赛道的注意——一个不知命的新鲜应用，凭什么值8500万美元？

今年9月，先是京东数科测试大学生校园社交产品“梨喔喔”的消息传开，再是阿里巴巴重启来往，内测“Real如我”引起讨论。前者号称是“新生代大学生专属社交产品”，后者以刷脸社交为特色，同样瞄准校园社交赛道。

而到11月，网易、陌陌、探探，也纷纷推出社交上的新动作。

百 度产品名为“听筒”，是主要面向高校在校生群体的匿名社交软件，特色是接入地图，基于学校位置或其他实际位置查看周边好友。网易在OPPO安卓应用商店上线声波，主打“语聊”、“打赏”和“匿名社交”。陌陌据称在海外上线了名为Olaa的陌生人交友应用。探探在国内部分地区上线了“闪聊”功能，用户借此可匹配在线用户“蒙脸”聊天。

此外，字节跳动旗下还有校园社交应用“Summer”和“Biu校园”。

实际上，包括腾讯自己，也在不断推出新的社交产品。最近浮出水面的，包括视频美颜社交App“猫呼”，真人语音直播交友App“回音”，号称“听歌追星互动交友两不误”的App“响风”。据36氪报道，腾讯内部还正孵化其他两款社交类产品，其中一款Slogan为“记录认真生活的你”，另一款为主打“高品质脱单”的恋爱交友App。（IT之家注：腾讯现已上线社交App“有记”，Slogan为“记录认真生活的你”。）

▲由左至右依次为猫呼、回音、响风

可以看到，从年初至今，巨头们在社交市场的布局从未中断。之前有关校园社交热潮，中经数字经济研究中心执行主任陈端向新浪科技分析指出，大学生作为喜欢尝试新事物的群体，可以作为一些新生应用投入大规模商用推广前的测试人群。

至于整体社交赛道为何引来玩家争抢，艾媒咨询分析师李松霖认为，一方面，社交市场的吸引力实在太大，如腾讯依靠微信和QQ对其他业务导流。而QQ、微信“社交过载”，用户对寻找社交元素更浓厚的新产品有需求。

不过在巨头布局的新产品中，目前除多闪之外，还没哪个有大的起色。

创业者的反思

社交狂欢的背后，疗救孤独的生意并不好做。在社交市场竞逐中，一些创业者留下了自己的思考。

今年6月，匿名社交产品“一罐”被曝团队将于7月末解散，其创始人“纯银”（本名郭子威）表示，自己从7月开始进入gap year。此后，他连续发文，做经验总结。

关于匿名社交，纯银提到了一个天花板：“无画像，无社交”。他解释，没有个人画像，就没有陌生人社交的效率。“内测期间的高对话率让我过分乐观，但陌生人对话的收益阈值是不断上升的，单凭内容共情和孤独感拉动的对话，连接是短暂的，不断重复是会疲惫的，远不如画像拉动对话更持久有效。低效率维系的陌生人社交连接，带不起来长期留存率”。

在话题社交的方向上，纯银连续尝试了闪聊、聊天室、群聊三种解法，这也是上述巨头产品有所涉及的尝试。不过据纯银总结，闪聊同样难以提升产品的长期留存；聊天室给一罐提供了新鲜的玩法，但最关键的腰部房间体量，比预期值小十倍；在群聊方面，如果没有关系链，小基数做群聊没有意义。

纯银表示，自己对陌生人社交这个细分赛道，总体上的态度偏于悲观。“它当然是成立的，甚至有孵化一些小而美的机会，但很可能无法孵化千万日活的国民级产品。毕竟除了性吸引力之外，别的解法都提供不了足够的关系升级效率。”对布局社交赛道的巨头们来说，一罐遭遇的问题，也是他们需要面对的挑战。

另一位发力陌生人社交的创业者于宙，最近也发文论述了他的观察与思考。

一年前，一篇题为《我预见了所有悲伤,但我依旧欣然前往》的长文被广泛转发，作者正是于宙。这一字数过万的文章中，于宙阐述了自己为何创业做JOIN的故事，以及有关社交产品的思考。JOIN有着一个非常文艺的后缀：人类孤独拯救计划。它通过个性、爱好等方面的画像，来帮用户匹配到适当的交友对象，宣称“最懂你的灵魂，即将与你相遇。”

而在最近的文章中，于宙首先给出了这样的结论：“截至中国移动互联网发展到2019年的阶段，陌生人社交这个看似繁花似锦，有着无限可能的赛道上，95%以上的产品所满足的都是根本不存在或者无法持续的伪需求。更绝对的说，就是根本没有陌生人社交这个赛道，有的只是OnlineDating。”

在陌生人社交赛道上，于宙提到了六种谎言和对应的真相，其中两点“真相”或许特别值得注意：用户唯一在意的是能以什么样的效率认识到什么质量的人，越是复杂的玩法渗透率越低，持续性越差；人类近几千年对于异性的关注点从来没变过，有趣的灵魂只是个加分项不是基本盘。

从目前推出的新产品来看，一部分正是试图通过新玩法来抢夺市场。曾有喜欢琢磨社交的产品经理向新浪科技表示，社交平台的用户迁移成本很高，一个新鲜功能不足以吸引用户长期使用。

社交机会在哪里

可以明确的是，在微信、QQ主导的熟人社交之外，仍然有广大社交需求等待开掘，也必然有新的产品崛起。Soul App创始人张璐认为，人群会有新的代际，就会有新的产品出现，而新的产品会更呼应现在年轻人的意识形态、偏好，也会跟现在的社会更贴近。

极光大数据早先发布的《2019年社交网络行业研究报告》显示，与一年前相比，有14.6%的用户刷朋友圈频率下降。超过六成的用户，每周交流的好友数不超过20人。Soul曾对用户进行的调研，其中约90%的用户希望通过社交应用扩大自己的交友圈，同时超过半数的Z世代用户认为，微信和QQ无法充分满足其社交需求。

微信和QQ体量巨大，但并非万能。只要有小比例的用户希望感受不同的社交体验，就足够支撑一些新产品崛起。腾讯第三季度财报显示，微信及WeChat的合并月活跃账户数达11.51亿，仍在稳定增长。而QQ智能终端月活跃账户数为6.534亿，相比上一季度减少约5400万。QQ总的月活跃账户数缩减至7.31亿，相比上一季度减少约7700万。

虽然腾讯表示，QQ账户数据变化主要是因升级安全策略，主动清理了滥发信息及有恶意机器人活动的账户。不过结合社交赛道重燃战火，这种现象或许也预示着比较大的社交机遇的到来。

▲QQ功能愈加复杂

用户群体代际更迭，从根本上看，市场对新产品有其需求。QuestMobile的《Z世代洞察报告》显示，QQ用户中Z世代占比为37.5%，而Soul等新应用中，Z世代占比可达到70%以上。

此外，技术发展驱动之下，也会缔造出新的社交机会。张璐回顾Soul的发展表示，创业遇到的唯一红利可能就是机器学习等人工智能技术。艾媒咨询分析师李松霖则指出，5G商用已经提上日程，各项新的技术应用也开始走向成熟，因此开始出现各种产品意图改变社交格局。

人工智能可以让用户更好地匹配自己感兴趣的网友，5G时代或许会催生新的产品形态。不过，社交需求基于人性复杂难测，群雄逐鹿，无论巨头还是创业者，都仍面临严峻考验。要想用新产品翻出大浪花，即便腾讯自己，也不容易。