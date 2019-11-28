小米CC9 Pro尊享版现已足量供应，其他版本也能免费领1TB云空间

IT之家11月28日消息 小米此前发布了1亿像素五摄手机小米CC9 Pro尊享版，配备8GB内存与256GB机身存储，售价3499元。今日，小米官方表示，小米CC9 Pro尊享版可享12期免息，低至292元/月，还包含1TB小米云空间一年使用权。

根据小米公司产品总监王腾的说法，小米CC9 Pro 8+256尊享版因为8P镜头的良率原因前两周供货不足，现在优化后已经可以充足供应了，大家可以随时购买。同时还附送1TB的云空间 PS：前期购买CC9 Pro任意版本的同学也都可以免费获取1TB云空间。

如何领取1TB云空间呢？

激活小米CC9 Pro手机后，到手机设置 —— 小米帐号——云服务，管理云空间方案-更改云空间方案，点击“新机专享”领取1TB云空间。

小米CC9 Pro采用全曲面机身，搭载6.47英寸双曲面屏，拥有3.43mm下巴，共有冰雪极光、魔法绿境与暗夜魅影三种配色。

配置方面，小米CC9 Pro搭载骁龙730G处理器，内置5260mAh条形快充电池，支持30W闪充，通过Hi-Res Audio认证，采用等效1cc超大音腔设计，支持NFC与红外，配备3.5mm耳机孔。

相机方面，小米CC9 Pro后置五摄为超长焦摄像头（支持10倍混合变焦和50倍数字变焦）+1200万像素50mm经典人像镜头+一亿像素主摄像头+2000万的广角摄像头（117°大视角）+超近微距摄像头。