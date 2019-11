奥林巴斯更新M43镜头路线图：2020年推出3支新镜头

虽然M43两巨头之一的松下已推出S1系列L卡口相机,加入全副阵型,但奥林巴斯仍一心坚守在M43卡口,计划在2020年推出三支新镜头——M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO、M.Zuiko Digital ED 12-45mm F4.0 PRO、M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS。

奥林巴斯刚刚公布了新M43镜头路线图,表示会在2020年推出M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO、M.Zuiko Digital ED 12-45mm F4.0 PRO、M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS三支镜头。M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO算是大家熟悉的镜头了,它内置了1.25X增倍镜,可与2X增倍镜组合使用,实现2000mm超长焦距(等效135),计划在2020年初发布。M.Zuiko Digital ED 12-45mm F4.0 PRO是一支全新的标准变焦镜头,可是奥林巴斯已有ED 12-100mm F4.0 IS PRO与ED 12-40mm F2.8 PRO两支定位相近的镜头,松下还有一支LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm F2.8-4.0 ASPH,实在看不出新镜头有什么竞争力。M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS不带PRO,应该是廉价望远变焦镜头,看来奥林巴斯想用低价与轻便吸引打鸟用户。

除了上述三支镜头,奥林巴斯还是计划推出一支横跨超广到标准视角的变焦镜头,若干支望远变焦镜头与大光圈定焦镜头,具体规格不明。