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奥林巴斯更新M43镜头路线图：2020年推出3支新镜头

2019/11/28 10:31:48来源：爱活网作者：Napoleon责编：微尘评论：

虽然M43两巨头之一的松下已推出S1系列L卡口相机，加入全副阵型，但奥林巴斯仍一心坚守在M43卡口，计划在2020年推出三支新镜头——M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO、M.Zuiko Digital ED 12-45mm F4.0 PRO、M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS。

奥林巴斯刚刚公布了新M43镜头路线图，表示会在2020年推出M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO、M.Zuiko Digital ED 12-45mm F4.0 PRO、M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS三支镜头。M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO算是大家熟悉的镜头了，它内置了1.25X增倍镜，可与2X增倍镜组合使用，实现2000mm超长焦距(等效135)，计划在2020年初发布。M.Zuiko Digital ED 12-45mm F4.0 PRO是一支全新的标准变焦镜头，可是奥林巴斯已有ED 12-100mm F4.0 IS PRO与ED 12-40mm F2.8 PRO两支定位相近的镜头，松下还有一支LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm F2.8-4.0 ASPH，实在看不出新镜头有什么竞争力。M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS不带PRO，应该是廉价望远变焦镜头，看来奥林巴斯想用低价与轻便吸引打鸟用户。

除了上述三支镜头，奥林巴斯还是计划推出一支横跨超广到标准视角的变焦镜头，若干支望远变焦镜头与大光圈定焦镜头，具体规格不明。

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关键词：奥林巴斯M43

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