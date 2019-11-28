vivo Z5i评测：颜值不俗，大电池长续航就是猛！

11月28日，vivo带来了一款名为Z5i的新手机，搭载骁龙675处理器，内置5000mAh大电池，售价为1798元（8+128GB）。Z5i属于vivo Z5系列，大家对vivo的Z系列已经很熟悉了，这是vivo针对线上互联网人群专门推出的一款主打性价比的机型。

今年以来，vivo已经发布了包括本文主角Z5i在内的三款Z5系列手机，不得不说vivo的刀法越来越精湛，三款手机针对不同点，各有各的打法，可谓是定位精准。比如在处理器的选择上，三款机型就有各有不同，Z5搭载了骁龙712，Z5x则是骁龙710，来到Z5i上则是骁龙675，当然，三款手机的性价比也是一台比一台猛。

此前IT之家在评测vivo Z5系列产品的时候，其超高的性价比以及大电池续航给笔者留下了极为深刻的印象。那么Z5i的表现又会是如何呢？IT之家已经提前拿到了这款手机，现在为大家带来上手体验评测。

第一部分：外观

vivo Z5i正面搭载的是一块6.53英寸、分辨率为2340*1080的水滴屏，像素密度为394ppi，眼睛即使贴近屏幕也不会感受到颗粒感，官方表示vivo Z5i拥有90.3%的屏占比，在游戏、视频体验时vivo Z5i的沉浸感更强。

在设置里，vivo Z5i的屏幕支持色温调节、全局护眼以及深色模式，小伙伴们可以根据自己的需求进行相关设置。

vivo Z5i拥有玛瑙黑、玉瓷青两种配色，这两款配色的手机IT之家都已经拿到。

两款配色均采用了凝光渐变色的设计，在光线下，旋转机身可以看到一条S型纹理随着视角的不同呈现出不同的光影效果，让手机更灵动活泼起来。

vivo Z5i的玛瑙黑配色，在视觉观感上并不是呈现出了纯黑色，而是一种介于墨蓝色和黑色之间的配色；玉瓷青配色的版本，机身从上到下的色彩也由浅变深，就笔者个人而言更喜欢玉瓷青配色，相较于其它的青蓝色的手机，vivo Z5i的玉瓷青配色多了一丝梦幻的味道，同时也做到了男女通杀。

Z5i同时配备了后置电容指纹和人脸识别，经过一周时间的体验，Z5i的解锁速度还是非常迅速的，毕竟是传统的电容式指纹识别，无论是准确率还是解锁速度都要比目前的屏幕指纹要更优一些。

Z5i的中框采用了流线型的凹槽设计，配合3D微弧造型，握持手感还是不错的，美中不足的是，Z5i底部依然用着老旧的Micro USB，实在是不能理解。不过好在Z5i的18W闪充可以有效缓解消费者的续航焦虑。

整体来看，Z5i依然延续了vivo手机的高颜值设计，虽然前置水滴、后置指纹开孔以及竖列三摄这些设计元素已经很熟悉了，但精心的配色给手机颜值提高了不少分，在一众千元机市场也算是一台“靓仔”机型。

第二部分：配置体验

vivo Z5i搭载的是高通骁龙675处理器，这枚处理器最大的亮点即采用与高通骁龙855同款的全新Kryo460架构，拥有两枚旗舰处理器才有的大核心——A76。

虽然骁龙675属于骁龙6系列，但它的CPU核心却比骁龙7系还要更先进，骁龙675的两枚A76大核心最高主频是2.0GHz，另外是6枚主频1.7GHz的A55，因此在CPU运算上，骁龙675的表现相当优秀。

在GPU上，骁龙675集成了Adreno 612，略低于骁龙710的Adreno 616，但基本满足日常使用需求。

在其他方面，骁龙675是朝着旗舰看齐的，包括骁龙845上才配备的DSP Hexagon 685（拥有旗舰级别的异构运算能力），搭载了多核人工智能引擎AI Engine，在AI应用中实现高达50%的整体性能提升等等。此外，Z5i手机本身还有各种Turbo的加持，比如Game Turbo游戏加速、Center Turbo处理器加速、AI Turbo智能调度及加速等等，让你的游戏体验更上一层楼。

跑分方面，Geekbench上vivo Z5i单核得分2382，多核得分6598分；安兔兔跑分21万+。

vivo Z5还配备了8GB LPDDR4X双通道运存，以及128GB储存空间，内存读写速度为504MB/s和188MB/s。

凭借着两枚A76的加持，骁龙675的跑分表现都要优于骁龙670（两个2.0GHz A75大核心）等一大批中端处理器，骁龙675的单核性能甚至也要远超骁龙712，甚至一度逼近骁龙730G的单核表现。

在游戏方面，我们选择了《和平精英》、《王者荣耀》两款时下热门手游进行测试，《和平精英》游戏中，默认画质，开启最高帧率下，vivo Z5i可以全程稳定在29帧上下，波动非常小，仅为1.18帧。

《王者荣耀》游戏中，团战场景也能保证在57-60帧左右▲

在《王者荣耀》游戏中，开启高帧率模式，全程稳定在59帧，标准差仅为1.05帧，甚至表现比一些骁龙710的手机还要好，显然，vivo Z5i所搭载的Multi-Turbo多涡轮加速引擎和游戏魔盒等技术发威了，通过对底层资源进行优化，CPU和GPU的表现更稳定，帧率波动更小。

左侧为《和平精英》帧率波动情况；右侧为《王者荣耀》帧率波动情况▲

vivo Z5i和前辈们一样，超长的续航能力给笔者留下了极为深刻的印象，内置的5000mAh大电池带来了安全感十足的用机体验，即使是像笔者这样的重度用户，也无须担心手机没电的烦恼。

IT之家针对日常使用的App进行了续航测试。测试环境为：系统亮度50%，音量50%，Wi-Fi、定位开启，测试内容及结果如下：

可以看到，经过5小时的重度体验，vivo Z5i还拥有45%的电量，大电池果然带来了长久的续航能力，整体表现非常出色。

充电方面，vivo Z5i支持18w闪充，30分钟可以充电40%已上，考虑到5000mAh的电池，因此vivo Z5i的回血能力还是比较快的。

第三部分：拍照体验

vivo Z5i后置配备了由1600万像素的主摄+800万像素的超广角镜头+200万景深摄像组成的AI三摄系统，其中Z5i的主摄为IMX499，传感器面积1/2.8''，传感器单一像素尺寸1.12um，光圈为F1.78。官方强调这三枚摄像头组成了“1+1+1>3”的效果，即兼顾兼具标准、广角、景深和微距功能。

从实际样张来看，在白天光线良好的情况下，vivo Z5i的1600万样张解析力表现还不错，色彩有着相对不错的还原，画面的饱和度和对比度略高，样张更倾向于讨好观感。

得益于超级逆光算法的加入，vivo Z5i在直对太阳的大光比环境下拍摄的样张也有着不俗的动态范围表现，如下图所示，楼宇背光处的细节依然很明亮，不过放大之后细节略有涂抹痕迹，好在也能接受。

逆光样张，HDR自动▲

通过下面这两组超广角样张对比图不难发现，120°的800万的超广角镜头拥有更大的拍照视野，能够拍下更多的画面，并且边角也没有出现畸变的痕迹，现实非常自然。不过可能是800万镜头本身的素质有限，超广角样张的白平衡似乎有点飘，样张的动态范围也稍显不足，但日常发发朋友圈是够用的了。

普通样张（下午室外）▲

超广角样张（下午室外）▲

普通样张（夜晚室内）▲

超广角样张（夜晚室内）▲

在夜拍表现上，vivo Z5i的表现符合其产品定位，普通样张整体表现尚可，画面亮度稍显不足，但高光处抑制的很好，色彩还原的也非常准确。开启夜景模式之后，vivo Z5i更多的是提升暗部的亮度和细节，比如下图中，可以明显看到超级夜景样张左上角的墙角区域细节更丰富，也没有因为一味的提高亮度导致高光处过曝的现象。

普通样张▲

超级夜景样张▲

总结：

作为一款千元机，vivo Z5i的亮点还是非常多的，比如同价位出色的游戏表现、不俗的颜值、强劲的长续航，还有文中没提到的人工智能助手jovi、智慧场景等等，都是vivo Z5i的核心竞争力，可能过旧的充电接口会引发不少小伙伴的吐槽，但瑕不掩瑜，考虑到定位以及不俗的性价比，vivo Z5i仍是千元机市场上的一颗闪亮的新星。

伴随着5G时代的爆发，现在换一台不支持5G的旗舰机显然是一件很尴尬的事情，如果你没有旗舰机的需求，又或者是要给家人买一台手机，不妨考虑一下售价更低、体验同样优秀的vivo Z5i，相信它将成为你生活中的得力助手。