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vivo与国家无线电监测中心检测中心成立5G联合实验室

2019/11/28 12:03:37来源：网易科技作者：静静责编：骑士评论：

11月28日消息，vivo与国家无线电监测中心检测中心(SRTC)正式达成战略合作，共同宣布成立“5G联合实验室”，并在东莞vivo总部举行了揭牌仪式。

据介绍，“5G联合实验室”在双方充分发挥各自领域优势的前提下，共同推动以无线通信技术发展为核心的技术合作与交流。

国家无线电监测中心检测中心（SRTC）是我国无线电行业唯一的国家级质检机构。自2011年创建伊始，一直专注于无线电技术领域的检测认证，其工作内容包括国内/国际监测、国内认证、能力验证、委托测试、产品研发、政府支撑等，拥有欧盟、美国、加拿大、日本等国家和地区的各类国内外权威认证、认可资质30余项，测试数据被全球100多个国家和地区认可。

vivo在5G研发领域布局较早，2016年vivo就成立5G研发中心，逐步开展5G方面的研究工作。截止目前，vivo累计申请2000多项5G发明专利，向3GPP标准化组织提交5G提案超过3000篇，在3GPP影响力位列前十。vivo今年相继发布了iQOO Pro 5G和NEX 3 5G两款成熟的商用5G手机，而vivo旗下首批搭载双模5G芯片的X30系列旗舰机型也即将在12月亮相。

此次战略合作的达成，将有助于双方共谱5G通信终端的创新发展，提升5G终端的性能和市场竞争力，从而全面推进我国5G普及进程。

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关键词：vivo5G

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