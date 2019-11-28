央视市场研究：短视频平台已成为电视媒体开设账号增长最快的平台

11月28日讯，日前，在北京举行的中国电视大会上，CTR（央视市场研究）媒体融合研究院执行副院长姜涛称，38家省级以上电视台在同步完善各自在社交平台和视频平台上的布局。2019年第三季度，38家省级以上电视台多个渠道的新媒体活跃账号中，短视频平台账号增长速度最快，较年初增长将近两倍。

CTR报告称，电视台在短视频平台上开设的账号数量飞速增长，粉丝量也实现了快速增加。2019年第三季度，38家省级以上电视台短视频账号数量比第二季度增长了43%。各平台账号数量均有不同程度的增长，其中快手号增长最快，第三季度较第二季度增长两倍。在各个平台粉丝数量排名前十的账号中，娱乐账号占40%，新闻类账号占25%；截至2019年第三季度，38家省级以上电视台八成以上都至少拥有一个超百万粉丝量的短视频账号。

CTR统计发现，不少电视品牌栏目转战短视频平台后，依然保持着领先优势。如《新闻联播》开设快手号之后，在第三季度粉丝数量增长1527万。截至11月20日，“新闻联播”快手粉丝量已达到2987万，位居38家省级以上电视台快手号榜单第一位。此外，BTV的《养生堂》、湖南卫视《快乐大本营》在短视频平台上的账号粉丝量都达到千万以上。

记者从快手方面了解到，目前，已有1200+广电账号入驻快手，占据快手媒体号总数60%以上。今年国庆，央视新闻在快手上开展了70小时大直播，累计观看人次超10亿。日前，快手宣布成为央视2020年春晚独家互动合作伙伴。