十年冰箱出口冠军奥马电器，败给了P2P

提起中国最大的电冰箱生产商，所有人都会想到海尔。却很少有人知道，有一家电冰箱生产商每年的出口量远远超过了海尔，并且在出口冠军的位置上保持了10年之久，这家公司就是奥马电器(002668.SZ)。

然而，这家蝉联十年出口冠军的企业却在今年迎来了至暗时刻。

11月8日，奥马电器发布公告称，将转让全资子公司广东奥马冰箱有限公司不超过49%的股权。交易对象为中山市民营上市公司发展专项基金有限公司、公司股东蔡拾贰、蔡健泉、关志华、刘展成、王济云、吴世庆、姚友军和余魏豹。

在11月27日，其对深交所问询函的回复公告中更是披露称，公司的金融机构借款本金余额为24.6亿元，其中6498万元已经逾期，另有13.9亿元将于1年内到期。公司所持有的奥马冰箱100%股权已经质押，以换取9.7亿元的纾困基金。

奥马冰箱正是奥马电器从事冰箱生产的子公司，自上市以来一直为其贡献着主要的收入和利润。对于奥马电器来说，奥马冰箱的股权真可以算是最后的家底了。从以品质征服了欧洲的冰箱出口冠军到如今负债累累，以至于出售核心业务股权，互联网金融业务在奥马电器身上展现了极强的破坏力。

全国最大冰箱ODM生产商，连续十年出口量第一

奥马电器是中外合资的企业。公司招股说明书显示，奥马电器成立于2002年，公司创始人蔡拾贰和蔡健泉堂叔侄二人通过施诺投资持股75%，外资东盛投资持股25%。

在成立之初，奥马电器作为ODM服务商，为国内知名冰箱品牌提供冰箱的设计制造服务，海信、TCL、美的、康佳、小天鹅和美菱等国民品牌都曾是奥马电器的客户。所谓ODM(OriginalDesignManufacture)，即原始设计制造，生产商会自主进行产品的结构、外观和工艺设计，客户选择成品进行下单，产品则以客户的品牌进行销售。

决定了冰箱ODM企业竞争力的因素是企业的成本控制能力和订单响应能力。奥马电器在服务于国内冰箱品牌商的阶段，积累了市场调研、产品设计、生产流程优化和成本控制的经验。后将ODM业务拓展至产品标准与中国相似的欧洲。

通过服务海外的大客户，奥马电器实现了业务规模化。自2009年起，奥马电器的冰箱出口量就达到了全行业第一名，并且一直保持至今，即便是行业知名品牌美的、海信和海尔也仅仅屈居其后。2018年，奥马电器的冰箱销量达到893万台，主要的市场是欧洲，客户包括惠而浦、伊莱克斯和CANDY等品牌。

2007年起，国家开始推行“家电下乡”政策。奥马电器又顺势切入了国内三、四线城市周边的县级、乡镇市场，推广了自主品牌“Homa奥马”，同时也减少了国内的ODM业务。于是，奥马电器最初海外ODM，国内OBM(OwnBranding Manufacture，自主品牌生产)的业务格局确定了下来。

奥马电器在上市之后，每年的主营收入高达40亿以上，净利润超过2亿元。虽然其冰箱业务的收入保持着增长，但欧洲经济的不景气渐渐影响到了业务的进一步扩展。同时，国内乡镇市场的需求也出现了透支的迹象，奥马电器的传统销售渠道的销量在2014年出现了下滑，向电商转型也并不顺利。出于种种原因，奥马电器的收入增长在2014年明显放缓。

而此时，公司的创始人兼董事长蔡拾贰已经年近70岁，他曾经担任过广东珠江冰箱厂的生产部长和广东科龙电器股份有限公司冰箱公司的总经理，已经在电器行业从业40多年。或许是制造业的艰难让这位老人萌生了退意，就在公司上市3年半，蔡拾贰的股票刚刚解禁之际，他便与奥马电器的元老们一道出售了大量的股票，将公司的实际控制权拱手让人。

70岁创始人退休，金融业务多点开花

2012年奥马电器成功上市后六个月，毕业于清华大学的赵国栋一手创办的网银在线顺利被京东收购。虽然双方都没有对外披露这笔收购案的对价，但网银在线作为首批获得央行牌照的第三方支付机构，其估值让33岁的赵国栋获得了财富自由。

在短暂地担任了京东的副总裁之后，赵国栋在2015年辞职再次创业，成立中融金科技有限公司，重新进军金融科技领域。此时的赵国栋已经是互联网金融领域的风云人物，中融金在成立的第一年便获得了华清道口资本、高榕资本和思诺成长投资的1000万美元投资。

紧接着，赵国栋找到了急于退休的蔡拾贰，不知道用何种办法说服了这位年近古稀的上市公司掌门人，竟然从公司全体大股东手中买来了奥马电器的控制权。

2015年10月28日，奥马电器发布公告称，包括实际控制人蔡拾贰、蔡健泉在内的9名公司股东，以19.5亿元的价格，向赵国栋、桐庐岩华投资管理合伙企业和西藏金梅花投资有限公司转让了公司共计5149万的股份。加上此前在4月28日转让的股份，交易完成后，赵国栋将持股20.38%，成为公司的实际控制人兼第一大股东。

就在第二天，奥马电器便宣布收购赵国栋的中融金科技有限公司。公告显示，奥马电器以6.12亿元的价格收购了中融金51%的股权。由于赵国栋持有中融金58.1%的股权，因此奥马电器还需要支付赵国栋2.32亿元。

中融金提供日息宝及精选理财、银行宝、技术服务和精准营销四类服务。其中日息宝是面向第三方支付机构的垫资服务，银行宝是中融金与银行合作包装的债权投资理财产品。而中融金的技术服务和精准营销也是为其他P2P公司提供互联网金融平台接入服务和针对金融产品的推广服务。

公告显示，在被奥马电器收购前，中融金2015年前9个月的营业收入已经达到了5623.6万元，净利润达到了2393.6万元。

另外，奥马电器还设立了子公司专门从事金融科技业务，其中包括从事小额贷款的宁夏钱包金服小额贷款有限公司，从事商业保理业务的钱包汇通商业保理有限公司、从事创投业务的西藏网金创新投资有限公司、从事消费金融业务的陇银消费金融股份有限公司、还有与其他机构一同成立的保险公司巨安财产保险股份有限公司。

2017年5月，奥马电器又以7.84亿元收购了中融金剩余的49%股权，后者成为奥马电器的全资子公司，也与其他许许多多的子公司一同构成了奥马电器的金融科技品牌“钱包金服”。

在赵国栋的努力之下，奥马电器的互联网金融业务可谓多点开花。在互联网金融行业环境最好的时候，奥马电器的金融科技部分收入实现了快速增长。2015年至2018年，奥马电器金融业务的收入分别为3.03亿元、7.07亿元和9.56亿元。

这边互联网金融业务做得热闹，那边传统的冰箱业务也没有落下，奥马电器的权力交接显得格外顺利。

2015年11月26日，奥马电器发布公告称，收到了蔡拾贰、王济云、吴世庆、姚友军、苏冬平、刘娥平、施炜、谢石松、张俊超、潘昌汉、江文洪、周建昌、佘修仪、黄冰共14名高管的辞职函。这些高管除了蔡拾贰正式退休，苏冬平不再担任任何职务之外，所有人都调任冰箱事业部继续任职。

赵国栋入主奥马电器之初，便与“前朝元老”相处得十分和谐，因此奥马电器的冰箱业务并没有受到明显的影响。在2017年和2018年，还分别实现了32.05%和9.25%的高速增长。

11.2亿贷款成坏账，实控人或被平仓

2018年，逾期现象在互联网金融行业普遍发生，奥马电器也没能置身事外。

2018年8月24日，奥马电器发布公告称其提供平台服务的网贷信息导流平台“钱包金融”上出现了贷款到期未能兑付的情况，平台上逾期贷款金额已达1.84亿元，逾期未完成兑付的投资人共有4844人。另外，“钱包金融”上还有余额高达28.6亿元的网贷产品尚待兑付。

为了庞大的资金缺口问题，赵国栋有意向广西广投资管出售5%的股份，可惜没能如愿。两个月后，奥马电器便发布了公司和实际控制人赵国栋银行账户被冻结的公告。紧接着奥马电器便被各银行起诉，所持有的子公司股权也被冻结。

2018年的财报显示，由于商业保理业务、助贷业务、车贷业务的部分应收账款无法收回，奥马电器在2018年计提了11.2亿元的坏账准备。由于助贷业务出现逾期，奥马电器又确认了3.97亿元的负债。

最终，奥马电器在2018年确认了20.47亿元的资产减值损失，当年的归母净利润跌至-17.76亿元。

不仅如此，奥马电器的实际控制人赵国栋也有了股份被平仓的风险。11月1日，奥马电器发布公告称，因民间借贷纠纷，赵国栋所持有的全部股权均已交由包头市中级人民法院，有可能将被司法拍卖。

另外，当初在奥马电器收购中融金剩余49%股权时，赵国栋及其他股东曾做过业绩承诺，内容是2017年至2019年中融金的净利润分别不低于2.4亿元、2.64亿元和2.9亿元。

然而，中融金2017年和2018年实现的归母净利润为2.6亿元和-8.5亿元。按照收购时约定的业绩补偿方式，赵国栋还应向奥马电器支付5.4亿元的业绩补偿。

现在，无论奥马电器还是赵国栋，都已深陷债务泥潭。恐怕当初选择淡然隐退时，蔡拾贰无论如何都想不到，他曾经发展壮大的冰箱出口冠军，会这样毁在一个年轻人的金融科技之梦上。