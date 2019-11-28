拖欠比克动力6.16亿元货款，众泰汽车再成被告

11月28日讯，昨日，众泰汽车(SZ000980)发布公告称，因公司下属全资子公司杭州杰能动力有限公司(以下简称“杰能动力”)陆续拖欠深圳市比克动力电池有限公司(以下简称“比克动力”)货款，被比克动力起诉。

公告称，截止2019年7月10日，杰能动力共拖欠比克动力货款5.45亿。比克动力请求判令杰能动力向其支付以上货款，并支付逾期付款违约金7112.8万元，共计6.16亿元，

同时请求判令众泰新能源汽车有限公司、永康众泰汽车有限公司、众泰汽车、金浙勇对上述债务承担连带清偿责任。上述案件已由永康市人民法院受理，目前尚未开庭审理。

事实上，比克动力早在8月就提起诉讼，随后双方签署和解协议书，但因未如期收到众泰方面的欠款，9月比克动力对众泰汽车再次发起诉讼。

据悉，比克动力是众泰汽车动力电池的重要供应商之一，为其电池供应占比超50%。据中国汽车技术研究中心的数据，2017年，众泰生产3.5万台新能源汽车中，有近2万辆搭载了比克提供的动力电池;2018年，众泰生产3.15万辆新能源汽车，比克电池供货1.89万台。直到今年8月，比克动力都还在为众泰汽车供应动力电池。

但随着众泰汽车资金链紧张不仅拖累了比克动力。连同比克动力背后的供应商也跟着遭殃，目前多家上市公司公告披露了相关公告，进行坏账计提。

财报显示，众泰汽车前三季度实现营收54.01亿元，同比下降59.59%，净利润亏损7.6亿元，同比大跌283.02%。

此外，据天眼查消息，除了比克汽车，众泰汽车因拖欠供应商货款正遭遇多重纠纷。