比特斯拉Cybertruck还酷？微软战术车SUV让美军方赞叹不已

IT之家11月28日消息 微软通过其最新项目Microsoft Tactical Vehicle（战术车）越来越接近成为军工综合体的一部分。

微软在今年11月初的Dahlgren创新日上，展示了改装后的SUV战术车，并向与会者展示了该技术的潜力。外媒表示，这可能比特斯拉Cybertruck还酷。

Dahlgren创新日简报重点介绍了云、人工智能、机器学习（ML）和认知服务如何影响战场。

微软战术车辆装有传感器和机载计算功能，基本上是与Microsoft Azure云服务集成的移动数据中心，并且在此演示中采用增强和虚拟现实技术进行高级任务计划，以支持海军和未来战士。

NSWCDD活动指挥信息官Glenn Jones表示：“在Dahlgren创新日，海军和微软进行的简报和演示使NSWC科学家和工程师能够看到和理解可用于工程系统的新技术和工具，以满足任务要求。”

海军地面作战中心混合云团队信息技术超融合项目经理Laura Martin表示：“向我们介绍了从简单的图像识别到复杂的场景，其中多模式输入导致了来自复杂数据集的可行结果。”（NSWC）Dahlgren Division涉及MTV展示的技术，涵盖从家庭前端到战术边缘的云解决方案。

海军作战中心将云视为AI等新兴技术的关键推动因素，同时在将来构建应用程序时，为海军作战中心提供了创新性、适应性强和智能化的功能。

美军向我们展示了他们使用战术增强现实技术对一体化战场的愿景。此后，微软赢得了开发视觉增强系统的合同，即所谓的军用HoloLens，并且还赢得了价值100亿美元的五角大楼JEDI云计算合同。

尽管有些人对将民用技术用于军事表示不满，但微软首席执行官Satya Nadella表示，作为一家美国公司，他将为军队提供微软的最佳技术视为自己的职责。