恶意组队一时爽？和平精英发布专项打击公告：封号且清除段位分

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IT之家11月28日消息 日前，《和平精英》发布恶意组队专项打击公告。官方表示，鉴于“恶意组队”行为对游戏竞技公平性造成较大的影响，安全运营团队完善了对恶意组队的检测和打击策略。
《和平精英》官方表示，已升级了针对“恶意组队”的实时安全检测和离线回溯系统，并将“恶意组队”行为纳入到更加高效的视频巡查系统之中，暂停使用效率低下的恶意组队举报邮箱。
公告指出，确认存在“恶意组队”违规现象的玩家，将会受到封号和清除段位分的处罚。
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