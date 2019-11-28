小米卢伟冰：相信折叠屏一定是一个大的方向

“2019新浪金麒麟高峰论坛”于11月28日在北京举行，主题为“新征程新使命”。小米集团副总裁、红米Redmi品牌总经理卢伟冰发言中透露，红米Redmi将于12月10日发布旗下首款5G手机Redmi K30。“我相信它应该是2020年中国市场的一款5G终端的爆品。Redmi在2020年要做5G先锋，产品上我们做得非常积极，产品策略也会非常积极。”

谈到异形屏，卢伟冰认为，折叠屏一定是一个大的方向。“异形屏它有一个好处，它能够实现多场景的使用。比如说平时是一个手机，打开以后可能是一个pad，就比较好地实现了我们在不同场景、单一终端的满足，但今天异形屏有几个非常大的技术难点，现在实际上是没有被克服的。”

以下为卢伟冰发言实录：

王冠雄：3G、4G、5G，如果3G、4G产生了美团、小米这样的企业，新的5G时代到来之后，产生了哪些巨大的红利？决绝性因素和关键节点在哪里？第一个问题嘉宾回答一下，请大家用两三句话简明扼要地说出你认为5G相比于4G最大的特点，可以从商业、技术、产业政策不同的角度。卢总先来。

卢伟冰：中国手机从2015年到了最高峰一年达到4.7亿部，我们连续经过了三年的持续下跌，2019年相对于2018年整个中国手机的智能手机市场下降了18%，5G到来的话，从我的角度来讲，市场应该会有一个很大的反弹。

王冠雄：下面的问题是问卢总的，作为红米Redmi这个品牌总经理，能不能透露一下，咱们红米准备什么时候发5G产品？另外一个，近年在智能终端这一块，异形屏成为焦点，什么折叠屏、小米的环绕屏，咱们这边有哪些突破？

卢伟冰：因为我们这两天微博已经曝光了，我们12月10日，下下周二Redmi会发布Redmi旗下首款的5G手机，叫Redmi K30。下周我们开始大规模地预热和爆料，希望大家能够多关注一下。这款产品我讲有几个比较好的特点，第一就是支持S1.SN的双模，我觉得它是一个，同时SOC处理工艺是目前最先进的工艺，来解决低功耗的问题，当然在照相和屏幕显示方面我们有新的技术，希望大家关注，我相信它应该是2020年中国市场的一款5G终端的爆品。Redmi在2020年要做5G先锋，产品上我们做得非常积极，产品策略也会非常积极。

王冠雄：关于异形屏？

卢伟冰：我相信折叠屏一定是一个大的方向，今年年初我们发布了小米旗下一款产品，异形屏它有一个好处，它能够实现多场景的使用。比如说平时是一个手机，打开以后可能是一个pad，就比较好地实现了我们在不同场景、单一终端的满足，今天异形屏有几个非常大的技术难点，现在实际上是没有被克服的。

第一个就是它的屏幕目前来说没法用玻璃，还是只能用塑料的方式。所以说现在大家能够量产的都是内折的，外折的大家拿到手里一周就坏掉了，因为完全没有保护，目前来看内折是目前能看到的方向，除非能把玻璃实现折叠。

第二个转轴方面，整个转轴大约会有一两百个转轴的起点进行连接，目前来看这个成本也是非常非常高的。所以说这些方面综合起来来看的话呢，目前来看应该说折叠屏的成本会非常高，但技术上面还是有一些不会那么地完美，所以我们今年上半年，我们实验室的预热性的产品做完了之后，我们做了多个形态，我想2020年大家有机会看到小米进入到大屏的量产。

当然除此之外，我们在屏幕的大形态方面也进行了探索，我们发布的环形屏的探索，我们运用的终极的形态一款手机的360度全是一块屏，这是非常大胆的探索。