谷歌遭41家竞争对手联名指控：藐视欧盟裁决

北京时间11月28日晚间消息，据国外媒体报道，谷歌在欧洲的41家竞争对手今日向欧盟反垄断专员玛格丽特·维斯塔格（Margrethe Vestager）发出联名信，敦促欧盟对谷歌采取进一步的行动，原因是谷歌并未遵守欧盟2017年作出的一项裁决。

早在2017年6月，欧盟委员会曾宣布，由于谷歌在搜索结果中偏袒自家服务Google Shopping，决定对谷歌处以24.2亿欧元（约合27亿美元）的罚款，并要求谷歌停止这种不公平竞争行为。

维斯塔格当时在一份声明中称：“不可否认，谷歌开发出了许多创新产品和服务，在很大程度上改变了我们的生活。但是，谷歌滥用其在搜索市场的主导地位推广自家服务Google Shopping，打压竞争对手的服务。”

今日，来自欧盟21个国家的41家竞争对手联合致信维斯塔格，称谷歌并未遵守欧盟2017年的这项裁决，并没有为竞争对手提供公平的竞争环境，因此敦促欧盟对谷歌采取行动。

这也是历史上首次出现如此多的竞争对手联合呼吁欧盟对谷歌采取进一步的行动。这些公司包括欧洲第二大购物比价服务Idealo、波兰最大比价网站Ceneo、英国比价网站Kelkoo，以及捷克共和国的Foundem和Heureka等。

上述竞争对手在联名信中称：“我们联系你（维斯塔格），是因为像我们这样的公司受到了谷歌的威胁，后者巧妙地避开了之前的裁决。”

这些竞争对手还表示，事实上，谷歌允许竞争对手竞标搜索页面顶部广告空间的提议，并没有增加他们网站的流量。“因此，越来越多的竞争对手已经或即将被谷歌强制赶出市场。”

在信中，这些公司并未提及任何具体补救措施。

本周早些时候，谷歌高管奥利弗·贝塞尔（Oliver Bethell）在Informa会议上曾表示，目前约有600家公司参与了搜索页面广告空间的拍卖。贝塞尔将其视为拍卖促进竞争的证据。

但谷歌这些竞争对手却表示：“谷歌在搜索页面上对其自家购物比价服务的排名和显示更为有利，事实上其滥用行为从未终止过。”

事实上，维斯特格本月早些时候也曾表示过，对谷歌竞争对手缺乏大量流量感到担忧。