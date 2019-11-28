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中国电信引领5G超级上行3GPP标准制定，预计明年3月完成

2019/11/28 18:00:37来源：网易科技作者：静静责编：孤城评论：

11月28日消息，近日，3GPP工作组会议在美国里诺举行，超级上行标准工作取得了阶段性突破进展：明确了超级上行在3GPP RAN1、RAN2、RAN4三个工作组的标准影响，预计2020年3月完成标准撰写。

今年8月，中国电信向3GPP提交超级上行的技术提案，国际标准工作正式迈出第一步。9月，超级上行正式纳入3GPP版本16的立项，明确了标准范围、路标、以及工作计划。11月，明确了中国电信引领5G超级上行3GPP国际标准的制定。

5G超级上行是一种FDD/TDD时频域复用聚合提升上行覆盖和容量的技术。终端以时分复用方式使用两个上行载波，同一时刻仅在一个载波上发送。通过超级上行技术，终端可利用低频FDD和高频TDD的上行资源，实现网络覆盖、容量性能的提升，以及更低的空口时延，全面满足5G时代应用对于更大上行流量和更低时延的需求。

今年6月27日，中国电信在上海世界移动通信大会上正式发布5G超级上行解决方案，并呼吁业界共同推进相关解决方案创新。

目前，中国电信正与业界一道，合力推进超级上行方案的3GPP国际标准制定工作。由于考虑到了需求的多样性，兼顾了方案的可选择性与实现的复杂性，相关标准工作已得到了全球主流运营商、网络设备商、终端芯片商和终端企业的广泛支持。

据悉，中国电信在3GPP全面引领5G超级上行的国际标准制定，包括担任该标准工作的报告人，主持并引导官方技术讨论，并牵头标准撰写。华为、中兴、诺基亚、大唐、爱立信、三星等网络设备商，高通、海思、联发科、展讯、英特尔等芯片厂商，苹果、vivo、OPPO、三星、LG等终端厂商，中国移动、中国联通、中华电信、日本KDDI、韩国电信、法国电信、英国电信、美国Verizon、美国Dish等国内外先进的运营商参与了相关工作。

截至目前，在超级上行领域，中国电信申请发明专利19项，提交并通过的3GPP提案数占相关总提案数的90%。

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关键词：中国电信3GPP

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