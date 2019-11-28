安卓平板就应该如此，华为MatePad Pro 交互体验

在华为正式发布华为MatePad Pro后，IT之家小编正正发现大家把讨论的焦点都集中在了屏幕打孔上。对此，已经使用华为MatePad Pro近一周的正正感觉有点不可思议。

正正觉得，其实多数用户在选择平板时，打孔与否，或者屏幕形态如何，都不是决定性因素。安卓平板在许多消费者印象中，是“食之无味，弃之可惜”的存在，原因多为软件生态差、设备间联动体验不佳。

这次华为MatePad Pro针对以上问题交出了一份接近满分的答卷。用「智慧分屏」和「平行视界」两个特有功能，解决软件在平板上适配差、大屏信息利用率低、多任务分屏不完善等问题；用「多屏协同」打破与手机等设备间的隔阂，增加其在办公等场景下的可用性。下面正正就简单介绍一下这三个功能，以及这些功能带来的操作效率的提升。

智慧分屏

「智慧分屏」可实现多应用多任务同屏处理，最大限度地利用大屏来显示信息。例如，你可以边看视频，边记笔记；也可以边看教程，边玩游戏。相较于其他安卓平板，华为MatePad Pro的「智慧分屏」还有一个优势，便是分屏的不同应用间，可以直接拖拽文字或图片，进行数据交换。还可以在游戏、视频等时，无需退出当前界面，调出第三个悬浮窗口快速响应弹出的消息。

平行视界

「平行视界」和「智慧分屏」很像，但并不相同，属于同一应用分屏，应用双开。开启「平行视界」后，可以将上一级的页面始终放在左侧显示，并且两个页面可同时进行操作。充分利用了大屏的优势，显示更多的信息，并减少不必要的重复操作，提高效率。

以IT之家客户端为例，左侧看信息列表，右侧看新闻内容和评论，不用返回上一级菜单，便可快速切换新闻，效率更高。并且还可调节左右分屏的比例，这一功能是经过横屏适配的iPadOS应用都无法实现的。

同时，很多应用不能横屏显示的问题也得到了很好的解决。例如bilibili客户端，开启前只能竖屏显示，使用时就像捧着一台大手机，完全谈不上使用体验。开启后再横屏使用，左侧是视频推荐，右侧是视频内容和评论弹幕，使用起来非常顺手。

多屏协同

其实华为的笔记本早已支持和手机的「多屏协同」。但与绝大多数笔记本不同的是，平板有触屏优势，将手机屏幕“搬上”平板，并不会增加额外的操作成本，非常自然。另一大优势则是，手机可以利用平板更丰富且强大的外设，帮助用户提高操作效率，平板的键盘也是手机的键盘，平板的扬声器也是手机的扬声器。

用华为MatePad Pro多屏协同功能办公时，手机就像是嵌入到平板内部一样，完全不需要反复地在手机和平板间切换。关于手机的所有操作，无论是与平板互传文件，还是聊天通话，在平板中一个窗口中即可完成，整体操作效率极高。

电脑模式

除了以上三种交互方式，电脑模式的加入也算是华为MatePad Pro的一大亮点。早在EMUI8上，华为就为其加入了电脑模式，不过只是用作手机外接显示设备的附属功能。对于华为MatePad Pro这种大屏幕，还支持键盘盖的设备来说，可以给用户近似PC的操作体验。

正正体验了几天华为MatePad Pro，能感受到华为在很用心地去做平板。特别是在交互上，智慧分屏和平行视界非常巧妙地解决了安卓平板应用适配差的问题，并且完成度非常高，没有遇到Bug，也没有交互逻辑上的错误。