孙宇晨在线发钱，乞讨的支付宝都被封了？官方辟谣

IT之家11月28日消息 这两天孙宇晨在线发钱引起热议，网友戏称2019年底最暖话：二维码给我。

波场TRON基金会创始人孙宇晨之前因为拿下巴菲特午餐而名声大振（虽然后续取消了），实际上孙宇晨还是一位慈善大师，虽然此前一直停留在“口头撒币”，并且有蹭热点嫌疑，但是这两天他真刀真枪开始在线发钱了。

近日某网红大V称自己“因说要给粉丝抽奖一台5万元电脑，导致被粉丝讨债，因孩子出生经济紧张，希望孙宇晨老师替我出手”，没想到孙宇晨真的给他转了5万元。一时之间，孙宇晨的微博下面全都是各路“乞讨”丢二维码的人士，场面极其欢乐。

孙宇晨也非常大方，从他的微博来看，已经给数位网友、大V发了“梦想基金”，一人5万，你还没有梦想吗？赶紧好好思考一下吧。

然而随后有“不和谐”的声音出现，有博主爆料：据说被孙宇晨打赏的各个大V，支付宝都被封了。原因是，那些收款二维码被人转账0.1元备注了购买比特币，芝麻信用直接跌破500。

不过这纯粹是一则谣言，@支付宝安全中心 已经亲自出面辟谣，称：1、支付宝确实禁止用于比特币等虚拟货币交易，一旦发现，将会停止相关支付服务，甚至永久限制收款功能。2、支付宝智能风控系统会从多个维度，对每笔交易进行风险识别，保障大家的支付安全。这个风险识别与备注无关，备注是用来方便给大家记账的。

你有什么梦想？