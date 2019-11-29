没法晒火鸡照了！Facebook/Instagram感恩节当天遭严重宕机

Facebook网站以及Facebook旗下照片共享服务Instagram都在周四感恩节当天遭遇了间歇性宕机。





Instagram已经承认了这个问题，并在Twitter上发布消息称：“有些人目前无法访问Facebook的一系列应用，包括Instagram”，并称其正在“努力让事情尽快恢复正常”。

Facebook则表示，该公司已经开始恢复用户对其服务的访问。“今天早些时候，我们的中央软件系统之一发生了问题，导致许多人在访问Facebook的应用家族时出现问题。”Facebook发言人在一份声明中说道。“我们迅速进行了调查，并已开始恢复访问，我们现正进行监测以完全恢复服务。给您带来不便，我们深表歉意。”

全球各地都有很多用户上报问题，称其无法在Facebook上发帖，也无法在Instagram上查看信息，甚至还有人上报有关Facebook Messenger的问题。

据专门监测网络状况的网站DownDetector称，Instagram在中欧地区遭受了最严重的打击，而全美各地的用户都上报称Facebook服务出现了宕机。

鉴于周四美国人正在度假，社交媒体服务中断当然会带来很多不便，但到目前为止，宕机问题只持续了几个小时。

Facebook、Instagram和WhatsApp都在今年3月遭遇了有史以来最严重的宕机，持续时间超过24小时，问题最终被归因于“服务器配置更改”。