iPhone UWB技术将如何为苹果汽车发挥作用

苹果正考虑传闻中正在研发的苹果汽车系统无钥进入的可实现性，把iPhone或Apple Watch作为传闻中苹果汽车的钥匙，利用两者的UWB（超宽带）技术可提供更精确的人车距，比目前基于keyfob的系统更可靠。

上述构想是对汽车无钥进入系的新思考，现有的汽车无钥进入系统主要依靠无线电发射器或者磁信号进行工作，该无线电/磁信号发射器在车辆处于范围内时以身份验证的形式与车辆通信，但这类系统无法精确地确定密钥卡的有效距离，作用也非常的有限。

苹果所构想的新系统采用蓝牙+ UWB来完成同样的任务，比现有系统更准确和实用。蓝牙是充当安全设备和车辆无线电系统间数据传输的桥梁，包括预警-响应-身份验证这一过程。得益于蓝牙技术，该系统可装配在iPhone或Apple Watch上。

而佩戴的设备和交换的密钥不同，用户拥有的特权就会不同。例如，儿童用户可以无钥打开汽车后车门，但无法启动汽车，而驾驶员就可以完全控制汽车。

另外，在UWB技术的帮助下，其确定距离的精度远高于蓝牙，车辆系统会知道司机或乘客距离有多远，也可能触发基于距离的指令。如果司机的iPhone或Apple Watch在附近，汽车便在特定范围内打开车门，但在检测到司机真正进入汽车内部前，发动机是不允许启动的。

苹果为这项发明申请了专利，但事实上已经有制造商在汽车上探索UWB技术的全面应用了。大众不久前就在一辆概念车上展示了这类技术应用，车上集成了5个UWB标签和2个变量标签，能够实现车辆防盗、拖车挂接装置自动激活和车内乘客监测等功能。而未来基于UWB技术可能实现的应用场景将拓展至自动代客泊车，自动泊车，停车场进入和免下车支付。