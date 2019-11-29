央视报道ofo套路退押金问题：退钱不太行圈钱第一名

IT之家11月29日消息 近日ofo小黄车退押金再度推出新花样：购物返押金，又是一波新的套路。而ofo套路返押金的做法也获央视曝光，那么这种方式能真正让消费者退回押金吗？一起来看一下。

根据ofo小黄车官网的介绍，用户在客户端内购买商品，订单完成后，就可以获得返现金额，一旦累计返现达到一定额度，用户就可以提现。简言之就是套路还押金。

对于ofo增加的这项新套路，原ofo用户自然不会买账。央视记者随即对几位ofo用户进行了采访：

ofo小黄车用户：太坑了，我也不会再用它了，就当被骗了吧。

ofo小黄车用户：我是出于要骑车才提交的押金和使用，我并不是为了购物来提交押金的。

ofo小黄车用户：本身是欠我们钱的，现在让我们花更多的钱买他们的东西，这更不接受呀。相当于收纳更多的钱，他之前的钱都没给解决了，我特别奇怪的是我退还押金，排在900多万名，那按1000万算的话，一个人押100块钱，那就多少钱，十多个亿呢。

对于ofo加入的消费返现还押金的套路，中国社科院财经战略研究院研究员黄浩表示，ofo长期拖欠返还押金在无形中逼迫消费者去采用“购物返现”的方式，有强制购物的嫌疑，对消费者而言是不公平的。

同时针对ofo小黄车最新的消费满20元并确定收货后的次月25日当天才能进行提现的退押金规则，京师律师事务所高级合伙人李源表示，平台没有对商品返利的比例进行明确规定，不排除用户签署协议之后平台将返利比例进一步调低，等这个比例被降到一个非常低的程度时其实这个合同就没有用了。押金转换不可撤销用户将丧失追讨权。

同时律师强调，一旦用户点击确认签署这份协议，意味着ofo平台将不再承担保证金的退还义务，也就用户是无法再向ofo来追讨保证金。