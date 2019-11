RMS指责：GitHub对Linux等自由软件造成了伤害

RMS当然不会无端指责GitHub,事情的起因是一名开发者在GNU邮件列表发布了一封主题为“RMS: users request you perhaps program HURD: they fear the path the linux kernel is going”的邮件,邮件内容也是对4chan论坛上的一些用户发言进行了转述,大意是说由于Linux内核当前的核心开发者基本上都是就职于各大科技公司——可以认为Linux内核的发展和这些科技公司紧密挂钩,为此有部分用户对Linux内核的未来感到担忧,担心Linux内核走的这条路会影响未来,于是他们想到了RMS,并向其询问是否可以继续为HURD编程(Hurd 是GNU自己的内核),为HURD制作stub以利用Linux内核的各种自由硬件驱动程序。

可以看到不少用户都是支持HURD并反对Linux项目,他们当中有人认为被Linux束缚了太多,有人认为Linux是FOSS的耻辱,也有人认为Linux变得越来越政治化,最后他们都一致认为GNU HURD应该继续完成以与Linux分庭抗礼。

最初这些用户还是围绕Linux内核、HURD和RMS进行讨论,但后来就慢慢聊远了,话题扯到了微软,继而又转到 GitHub上……

先是一名用户认为微软从“开源”中获益甚多,但它并没有提到自由软件,反而是在尽可能摆脱和自由软件的关系,例如微软没有提到过GNU和FSF,而是一直在宣扬“开源”这个概念。然后跟帖的邮件也有不少人同意这种说法,接着一名用户的“Killing GitHub would actually help Free Software”发言引起了RMS的关注。

RMS开始谈起了了他对GitHub的看法,他认为GitHub的政策对开源软件许可证的态度十分草率(上面充斥了大量无许可证、许可证不明确或者只有一个GPL版本的项目),并因此对自由软件社区造成了严重的伤害。他还认为,一直以来GitHub对自由软件而言都非常糟糕,他甚至可以想象被微软收购后将会变得更糟糕。

最后Apple也躺枪了,RMS表示这方面苹果公司比微软还糟糕。

BTW,RMS前不久还受邀在微软进行了演讲,并提到微软的开源贡献其实对于“自由世界”毫无建树。