直播业务增速放缓，“陌陌+探探”如何寻求新增长点

11月26日，陌陌公布了2019年第三季度财报。财报显示，陌陌在本季度营收实现同比增长22%至44.52亿元，其中，直播服务营收32.754亿元，占总营收比例73.58%；增值业务营收为10.646亿元，占总营收比例达23.91%；而移动营销收入和移动游戏营收分别为8190万元、1580万元，较上年同期下降30%、43.4%。

同期，陌陌App月度活跃用户为1.141亿，较上一年同期的1.105亿增长3.3%，而二季度增速为5%。直播视频服务和增值服务付费用户去重后总数达1340万（包括450万探探付费用户），较上年同期的1250万增长7.2%。

从财报数据看，陌陌已实现连续多个季度盈利，但营收依旧过于依赖直播业务，目前来说，直播营收增长疲软、增值服务营收以及用户增速放缓等困境逐步显现。如何在监管重压之下突破增长瓶颈，是陌陌如今面临的棘手问题。

直播与增值服务疲软，需寻求新的增长点

目前，陌陌主要的营收来自直播、增值服务、移动营销、手游以及其他。财报指出，陌陌本季度平台营收增长，主要是视频直播服务和增值服务收入大幅增加。

分业务来看，直播服务一直是其营收的主要来源，在总营收中所占比例基本维持在70%-80%左右，三季度直播服务营收同比增加18%，与二季度持平；增值服务营收同比增长86%，但是增速较二季度的169%放缓；移动营销收入和手游收入则出现大幅下滑。

具体而言，陌陌三季度直播视频服务营收为32.754亿元，较去年同期的27.692亿元增长18%。陌陌称，这部分业务的增长，主要是推出了不同的产品和运营方式，推动了不同用户群的消费。不过，若将时间线拉长，陌陌在这之前的直播服务营收增长速度明显较快，而Q3期内，这一数额比例下滑趋势较为明显。

在行业层面，随着短视频平台入局直播领域，直播平台的生存压力不断增加。业内人士分析认为，直播行业红利期正在消失，直播行业的生存空间急剧缩小，已近天花板。陌陌虽然试图摆脱直播业务“依赖症”，促进营收结构多元化，增强增值服务的营收能力，但成效并不明显。

第三季度其增值服务收入为10.6464亿元，同比增长86%，但是增速较二季度的169%有所放缓。这部分业务收入主要包括虚拟礼物和会员订阅费。陌陌在财报中表示，增值服务收入的增长主要源自陌陌推出了更多功能、付费场景，并提升了用户的社交体验，这推动了虚拟礼品业务的持续增长。

而陌陌剩余两大业务的颓势更为明显。移动营销业务持续放缓，三季度营收为8190万元，较去年相比下滑30%，主要原因是广告和营销用户需求下滑，以及平台的广告属性下降。手游业务则由于手机游戏季度付费用户持续减少，这部分业务三季度营收为1580万元，同比下滑43%。

据悉，早在2014年，陌陌游戏业务占其总业务营收的比重为32%。而到了2019年第三季度，游戏收入仅占总营收的0.35%。今年曾有消息称，陌陌在Q2把单独的游戏部门合并进商业化体系，以此来降低游戏业务权重。以此看，陌陌的游戏业务几近边缘化。

总体而言，陌陌当前的营收支柱仍为直播服务收入，但这部分收入正触及天花板；与此同时，其营销及游戏版块等也陷入疲软，短期内难以拉动营收增长。陌陌急需突破增长瓶颈，寻找新的增长点。

监管之下，“陌陌+探探”潜力几何

第三季度，不按照美国通用会计准则计量，陌陌净利润为10.849亿元。其中，陌陌主App的净利润为12.472亿元，上一年同期为10.559亿元；探探净亏损为1.595亿元，去年同期运营亏损为1.322亿元。

在用户数方面，2019年9月，陌陌主App月度活跃用户为1.141亿，上一年同期月度活跃用户为1.105亿。第三季度，陌陌公司直播服务与增值服务付费用户去重后总数达1340万（包括探探付费用户450万），上一年同期为1250万（包括探探的付费用户360万）。

回顾陌陌过去的财报可知，2019年7月15日，探探的下载和支付服务全面恢复；截至8月25日，其付费用户数为410万。而在2019年第一季度，探探的付费用户为500万。

探探首席执行官王宇在财报电话会议上坦言，探探日活跃用户量、月活跃用户量以及付费用户量还没有完全恢复到下架之前的高位，是因为大力收紧了评价政策。

作为移动社交市场的重要细分领域，陌生人社交借助泛娱乐的风口持续发展。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2018年中国陌生人社交用户规模达5.92亿人。预计到2019年，整体用户规模将突破6亿，达6.22亿人。

陌陌CEO唐岩表示，这个行业是一个开放式的、陌生的社交行业，会像欧美的市场一样，展现出其垄断性，即这个行业里面的领先者会占据一个比较大的市场份额，剩下的份额由其他公司来分享，但是其垄断性不会像熟人社交领域那么强。

香颂资本董事长沈萌对记者表示，基于陌生人社交在自身道德约束上的削弱，因此往往伴随灰色或黑色交易，成为社会安全隐患。因为陌生人社交的要素就在于可以快速更换社交对象、不用负责，所以竞争门槛不高，竞品不断出现。

在加强市场监管之后，陌生人社交产品用户流失严重。陌陌和探探曾先后被要求暂停用户动态发布功能一个月以及在安卓应用市场下架整改。在重新上架后，探探又因违反《网络安全法》相关规定被限定整改。

投融资专家许小恒认为，陌生人社交产品目前大多都是小众用户的不标准化需求，现实生活中的陌生人社交几乎都是场景驱动的，这些场景化的陌生人需求极为琐碎，几乎不可能通过一个标准化的产品同时去平衡供需两端。只有有明确需求，足够大众化和标准化的陌生人社交需求才值得为之做一个互联网产品，并且这个产品解决问题的效率，必须远超过用户现有的方式。

同时，纯线上陪伴的需求不可持续，而且这一类需求替代性产品太多，很容易在游戏或直播内顺便就能得到满足，尤其现在抖音等短视频风靡，更能满足相关需求。

有观点认为，从目前的大环境来看，陌生人社交在变现、内容方面仍存风险，即便是陌陌与探探联合或许也难以担起增长大任。