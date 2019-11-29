你为什么不使用Haskell？这款纯函数式编程语言报告出炉

Haskell 是一门纯函数式编程语言，近日有开发者发布了一份“2019 年 Haskell 现状调查报告”，调查涉及 Haskell 生态的方方面面，包括开发者使用 Haskell 的情况、Haskell 工具链使用情况与 Haskell 社区建设情况等。

该调查一共收集了 1211 份反馈，这些反馈的人大部分都使用过 Haskell（89%）。这里简单介绍一下报告中几个值得关注的亮点。

为什么不使用 Haskell？

占最多数的情况是公司不使用 Haskell，而其它人的理由则多与 Haskell 的生态相关，比如文档、软件包和工具不完善等。

在工作中使用 Haskell 吗？

可以看到参与调查的大多数人在工作中使用 Haskell，而为什么不在工作中使用 Haskell 呢？他们的回答是这样的：

除了前边说到的公司不支持和软件生态上的原因，很难招到 Haskell 工程师也是一大因素。

能熟练使用 Haskell 以外的其它哪些编程语言？

使用 Haskell 开发哪种类型的软件？

CLI 程序和 API 服务最受欢迎，这也意味着它们通常拥有可用的最佳软件包和完善的文档，说到底也是小生态。

在哪些行业使用 Haskell？

Web 继续占据主导地位，其次分别是金融和教育，其它类中最受欢迎的是加密货币、学术界/研究/科学和安全性等领域。

在哪个平台上开发 Haskell？

部署到哪些平台？

很明显，开发与部署平台都是 Linux 领先于其它平台。

使用哪些 Haskell 编译器？

默认启用哪些语言扩展？

使用 Haskell 时使用哪些构建工具？

Nix 使用率有所上涨。

使用 Haskell 时使用哪些编辑器？

一般来说关于编辑器的选择会有两大阵营，基于终端和基于图形。Vi 和 Emacs 一如既往地受欢迎，VS Code 数据在不断上涨，而 Atom 的受欢迎程度则持续下降。发起这个调查并发布报告的作者猜测是因为 Atom 用户放弃 VS Code 导致的，实际上他的猜测应该是准确的，前几天 Facebook 才宣布默认开发环境采用 VS Code，而不再是原来的 Nuclide/Atom-IDE。

并且，如果 VS Code 继续以这种速度发展，那估计它明年将超越 Vi 与 Emacs，成为使用 Haskell 的开发者最常用的编辑器。

对 Haskell 项目使用什么版本控制系统？

Git 大势，而 Mercurial 则式微，根据 Stack Overflow 开发人员调查，近 90％ 的开发人员使用 Git，而 Mercurial 是最不受欢迎的版本控制系统，只有约 3％ 的开发人员采用。相关内容可以查看：

通过什么渠道与 Haskell 社区互动？

Slack 第一次超过 IRC。

此外，不见微信、QQ，这也不难理解，参与调查的开发者的居住地分布情况这样的：

（后边的数据没有截进来）其中来自中国的只有 10 人。

希望看到以下 Haskell 主题中的哪些内容？

Haskell 用户希望看到更多有关最佳实践、设计模式、应用架构，库实战、性能分析与工具选择相关的文章。

完整报告查看：https://taylor.fausak.me