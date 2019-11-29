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台湾经济日报：联发科天玑1000 5G单芯片开出70美元“天价”

2019/11/29 9:04:24来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家11月29日消息 据中国台湾经济日报报道，消息人士称，联发科首颗5G单芯片开出每颗高达70美元以上的“天价”，相比4G产品高出五至六倍，是联发科有史以来单价最高的手机芯片，比市场预期高出四成。

▲中国台湾经济日报

针对5G芯片报价，联发科11月28日表示不予置评。11月26日，联发科技在深圳正式发布了全新的5G新芯片品牌“天玑”，并带来了首款集成式的5G SoC——天玑1000（内部代号原为“MT6885”）。

业内原本估计，联发科5G中高端芯片价格约为50美元，并有消息称同系列超频版“MT6889”的价格高达70至80美元，远超一般4G芯片约10至12美元的价格。

天玑1000采用7nm制程工艺，CPU方面采用了4大核+4小核架构，包括4个2.6GHz的A77大核心，4个2.0GHz的A55小核心，GPU方面为9核心的Mali G77。天玑1000还搭载全新APU架构，采用了2大核+3小核+1微小核，相较于上一代性能提升性能提升2.5x，能效提升40%。

5G方面，天玑1000是全球首款支持5G双模、双载波聚合的5G芯片，拥有4.7Gbps的下行速度、2.5Gbps的上行速度；此外，天玑1000还是首款支持5G+5G双卡双待的5G芯片，支持Sub-6GHz频段SA独立组网与NSA非独组网，以及2G到5G的各代蜂窝网络连接。

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关键词：联发科

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