小米卢伟冰：推动5G手机价格亲民化，明年底销量将超4G

卢伟冰，小米集团副总裁、红米Redmi品牌总经理。

2019年1月，小米将红米Redmi品牌拆分独立。当月，卢伟冰也正式加入小米，担任小米集团副总裁兼红米Redmi品牌总经理，负责红米Redmi的品牌打造、产品设计、生产、销售。

双模5G手机将发布，推动价格亲民化

小米官方已经宣布，将于12月10日发布Redmi K30系列。卢伟冰向新浪科技表示，这款产品是Redmi的首款5G手机，并且支持NSA/SA双模。

不过，目前支持双模5G的芯片仍旧有限，在可供选择的方案中，有：三星的Exynos 980，但属于三星与其它厂商联合研发；高通的骁龙7系5G SoC和尚未发布的骁龙865；联发科近日刚刚发布的5G SoC平台天玑1000。

卢伟冰并未透露Redmi K30系列将采用哪款5G芯片，但他称这款处理器采用目前最新的工艺，并且性能非常不错。

在屏幕形态方面，该款产品将采用双打孔屏；拍照方面，将采用一颗全球首发的最新高像素sensor。“整体来讲，这款产品非常棒，我想它一定会成为2020年中国手机市场的一款5G爆品。”卢伟冰说。

值得注意的是，卢伟冰给Redmi在2020年的定位是5G先锋。他认为，目前5G普及的最大问题仍然是投资太大、成本太高。“只有让更多用户尽早地用上5G手机，才是解决这些问题的方法。”他说，快速的推进5G手机价格亲民化，让大众能够买得起，是Redmi定位5G先锋背后的出发点。

具体而言，5G先锋有三个含义：一是要率先使用5G最新技术；二是产品上除了5G之外，在其他方面也绝对不能妥协，要保持激进；三是要加快新产品的发布节奏。

5G手机将与4G共存，明年底销量占主流

此前，已有手机厂商宣布不再新推出4G手机，并将尽快清理4G手机库存；但也有厂商认为，在未来一段时期内，4G手机还会与5G手机长期并存。

卢伟冰认为，虽然5G手机的价格下降速度会很快，但不会马上取代4G手机。5G网络的完善布网需要一个过程，因此明年4G手机还会与5G手机并存。

不过他预测，到明年三四季度，5G手机的销量可能会超过4G；而到2021年，市场上70%-80%的产品会是5G手机。

此前小米集团董事长雷军曾透露，明年小米将发布超过10款5G手机，2000元以上的产品都会是5G手机。那么在5G手机快速普及的明年，Redmi的5G手机发布节奏又会如何？

“每个季度都能看到我们的爆品”，卢伟冰说。此前发布的Redmi Note7系列用了120多天全球销量突破千万台，目前这个数字已经达到了2500万台。他透露，Redmi下周会发布Redmi Note8系列的销量数据，会进一步打破Redmi Note7系列的销量纪录。“明年我们要用5G产品来打破我们4G产品创造的纪录。”他说。

此外，对于业界担心的5G杀手级应用的问题，卢伟冰预言：一定会在3年内出现并大规模普及使用。“肯定会有很多大家想不到的应用场景出现，但所有的这些都依赖于终端的快速普及。”他强调。

IoT产业迎新机遇，将补齐1+4+X布局

业内形成共识的是，5G时代的到来也将进一步促进IoT产品的爆发。

卢伟冰认为，目前手机产业的门槛越来越高，5G时代再有新兴手机厂商崛起的可能性不会很高；但在手机之外的IoT产业，却会有越来越多的新公司加入。

目前包括小米在内的国产厂商都在竞相布局IoT市场。小米早前就宣布启动手机+IoT双引擎战略，并确立了1+4+X的IoT品类战略。其中1指手机，4包括电视、笔记本、路由器和智能音箱，X则是众多生态链产品。

而Redmi从小米分拆独立后，也启动了自己的生态链战略，并将品类扩充到手机之外的笔记本、电视、大家电等领域。

卢伟冰向新浪科技透露，在1+4+X战略的4个品类中，Redmi已经涉足了笔记本和电视2个品类，而在Redmi K30系列的发布会上，Redmi会把路由器和智能音箱补齐。至此，Redmi也将在今年内完成手机之外的4个最重要品类的布局。

目前小米生态链企业已经达200多家，而分拆后的Redmi的野心无疑要在小米生态链并行的基础上再复制一个Redmi生态链，届时小米品牌+Redmi品牌的品类丰富度也将迎来新的数量级。

以下为新浪科技对话卢伟冰实录：

新浪科技：Redmi即将发布首款5G手机，能透露一下有关的细节吗？

卢伟冰：这款产品是Redmi首款5G智能手机，它支持SA/NSA双模。除此之外，我们所用的这款处理器也是采用目前最新的工艺，这款处理器性能还是非常的不错。

除此之外，屏幕形态方面，我们采用了双打孔屏的最新形态，以及在拍照方面，我们也采用了一颗全球首发的一款最新的高像素sensor，发布会时我们会正式公布。整体来讲，这款产品非常棒，我想它一定会成为2020年中国手机市场5G的一款爆品。

新浪科技：这款产品也是小米旗下首款双模5G手机，当时内部讨论时选择放在Redmi品牌旗下的考虑是怎样的？

卢伟冰：第一，Redmi品牌跟小米品牌，其实在产品规划、市场运作方面，我们已经实行了完全的分离，所以说在产品规划方面，我们其实是一个齐头并进，甚至是一种竞争的关系，谁抢到的资源谁要先去发。第二、5G头一仗，Redmi在2020年要做5G先锋，5G先锋一定要先冲出来。

新浪科技：5G先锋，这个定位意味着什么？

卢伟冰：明年其实是5G手机普及的元年，5G现在最大的一个问题是投资特别大，然后资费现在大家感觉好像偏高一点，用户就比较少，其实我觉得只有让更多的用户尽快尽早地用上5G手机，才是解决这些问题的方法。如何让更多的用户尽快尽早的用上手机，我们要快速的把5G手机的价格也亲民化，让大家能够买得起，这就是我们定位5G先锋背后的出发点。

我对5G先锋有三个定义，第一是我们一定要率先使用5G的最新技术，技术上我们一定不能落后，一定要先进；第二，产品上除了5G之外，在其他方面我们的定义绝对不能妥协，还是要保持激进；第三，对新产品的发布一定要把节奏加快。

新浪科技：那么Redmi明年大致的5G产品节奏是怎样的？

卢伟冰：每个季度都会看到我们的爆品，并且每一款爆品都是很爆的。2019年我们Note7系列全球销量120多天破千万台，到现在为止全球已经突破2500万台，我们下周会发布Redmi Note8系列的销量数据，会发现我们记录比Note7又打破了很多，明年我们要用5G的产品来打破我们4G产品创造的纪录。

新浪科技：5G手机在研发过程当中，Redmi有没有遇到哪些技术方面的挑战，又是怎样克服和解决的？

卢伟冰：其实5G相对4G来讲，最主要的一点就是速度快，当然它还有几个其它特点，在手机上它主要还是速率更高。速率更高的话，它有一个很大的问题，就是功耗会加大，这是第一个。

第二个到了5G手机之后，手机里面基本上全是天线了，有WiFi天线、有GPS天线、有2G、3G、4G还有5G的天线，所以它的射频就多了很多，那么板上的元器件也多了很多，空间占用就大，它的功耗又要变大，其实对电池的挑战是很大的，对散热的挑战是很大的。

然后现在我们把手机的天线都放在机身上面去，你就会发现有很多的断点，那么对手机的可靠性坚固性也提出了非常多的挑战，所以说这些方面都是我们在5G时代应该去克服的。

加上在5G时代，我们中国厂家完全冲在全球最前列，要由中国厂家一边探索、一边去克服，还要快速把规模拉上去，就这对整个手机厂家的技术的挑战非常大，当然了额外带来另外一个问题成本的增加。到目前为止，5G芯片基本上还是要用最新的工艺制程，才能够把功耗给控制住，所以说现在成本还是非常高的。

新浪科技：现在已经有一些厂商说，接下来新的产品不会再做4G手机了；但是也有一些厂商说，可能5G手机跟4G手机将来很长一段时间还是会共存，您怎么看待这个问题？

卢伟冰：我觉得一定是个共存的概念，因为虽然5G手机的价格下降速度会很快，但是没有说可以一下子取代4G，因为网络的布网也是需要一个过程。我相信在明年，5G跟4G会并存，到了三四季度，我倒是认为市场上可能5G手机的销量会超过4G；到了2021年，我认为百分之七八十的手机应该都是5G终端了。

新浪科技：我们知道Redmi也在布局自己的AIoT生态圈，之前也推出了一些产品，成绩怎么样？过几天的发布会会有路由器、音箱类产品推出吗？

卢伟冰：其实小米很早就提出来了手机+AIoT双引擎战略，并提出1+4+X的IoT模式，我们友商在两年之后提出来了叫1+8+N，完全拷贝了我们的概念来做。

在1+4的4里面，有4个品类，电视、笔记本、路由器和音箱。Redmi在2019年除了手机之外，我们已经把笔记本和电视布局了，大家会看到跟K30一起，我们会把路由器和智能音箱也会补进去，这样4个最重要的除手机之外的产品品类，我们今年已经把它给布局完成了。

新浪科技：5G和IoT时代，用户资源会继续集中在大企业，还是会有一些新的企业可能诞生出来？

卢伟冰：我觉得在手机品类，可能新兴厂家要起来的可能性还是蛮低的，因为目前整个手机产业的门槛是越来越高的，非常高；在手机之外的IoT产业里面，我相信会有越来越多的新公司加入进来。