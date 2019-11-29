微软Windows 10 Version 2004移除自动登录？别怕，还有新招数

IT之家11月29日消息 微软Windows 10中的自动登录（Automatic Login）对一些用户而言是非常有用的，不过Winaero编辑Sergey在安装Windows 10 20H1（Version 2004）分支的最新版本Build 19033后发现自动登录功能被阻止。在用户登陆系统的时候，Windows管理员可以通过设置禁用需要用户输入用户名/密码的需求。

之前的操作方式如下：

1.Windows-R打开“运行”菜单。

2.键入netplwiz，然后按Enter键。

3.Windows将加载一个列出所有可用用户帐户（手动创建）的窗口。

4.通过选项框“要使用本计算机，用户必须输入用户名和密码”来确定，选中则需要用户输入密码，未选中则不需要输入密码

不过微软在Windows 10 Build 19033版本更新中移除了该选项框。Sergey认为在Windows 10 20H1功能更新中仍将会移除自动登录功能，要求用户输入账号/密码登录。不过后期外媒发现这个选项框和Windows Hello相捆绑。

· 若用户启用了Windows Hello那么该选项框不会出现。

· 若用户禁用了Windows Hello那么该选项框会出现。

Sergey发现了另一个方法，不过需要编辑注册表且并不安全，就是将纯文本密码添加到注册表：

· 在Windows上打开注册表编辑器。

· 转到HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ Winlogon

· 创建或修改字符串值AutoAdminLogon，并确保该值设置为1。

· 创建或修改一个名为DefaultUserName的字符串值，然后输入自动登录的用户名。

· 创建或修改一个名为DefaultPassword的字符串值，然后添加帐户密码。