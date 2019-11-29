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松下退出半导体市场，新唐以小吃大三倍股本吞下

2019/11/29 9:54:03来源：TechWeb作者：苏亚责编：沧海评论：

【TechWeb】半导体行业竞争加剧，头部效应逐渐凸显，日本松下电器决定退出半导体产业。

据日本媒体报道，因不堪持续亏损，日本松下电器决定退出半导体产业，并计划将其半导体事业公司股权出售给中国台湾华邦电子子公司新唐科技。

除此之外，松下电器也计划将其与以色列半导体企业高塔半导体合资的公司高塔松下半导体进行出售，包括富山县和新潟县的3家生产图像传感器等半导体产品的工厂。

松下1952年与菲利浦设立合资公司，进入半导体业务，并在日本国内外扩大设厂，供货给松下旗下的家电产品等。1990年前后半导体的营业额排名还进到全球前10名，但随着来自中国台湾地区、韩国的竞争日益激烈，业绩逐渐恶化。

由于电视和数码相机等销售大减等原因，松下半导体工厂运转率降低，据报道，松下电器的半导体业务近年来一直处于亏损状态，虽该公司一直致力重组业务，但仍不见起色。

10月份，新唐甫通过现金增资筹得36亿元，另还计划办理现金增资发行普通股参与发行海外存托凭证（GDR），发行股数以1.5亿股为限。在短时间内如此连续办理增资，应就是为了此次收购案。

28日，新唐发布公告，将斥资总金额2.5亿美元，约76.27亿元新台币（单位下同）收购松下半导体解决方案公司（PSCS）100%股权、松下半导体（苏州）公司设备与存货，以及松下在新加坡的Panasonic Industrial Devices Semiconductor Asia半导体生产业务。

不过，新唐股本仅28.76亿元，去年营收百亿元出头，而PSCS去年营收逾则250亿元。新唐斥资近3倍股本购入年营收约2.5倍、但正处亏损的半导体部门，除了让半导体业小吃大案例再添一桩，市场也好奇后续综效将如何发酵。

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关键词：松下

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