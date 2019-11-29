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涨价：奥林巴斯宣布9支M.ZUIKO PRO镜头价格明年上涨

2019/11/29 10:29:46来源：爱活网作者：Napoleon责编：微尘评论：

不久前奥林巴斯发布新的镜头路线图，计划在2020年至少发布3支镜头，现在“趁热打铁”宣布从明年2020年2月1日调高9支M.ZUIKO DIGITAL PRO镜头售价。

按照奥林巴斯官网声明，此次涨价是由于近些年原材料成本上涨的造成，奥巴已尽可能提高生产效率、降低成本，不得已才涨价。受此涨价影响的镜头有：

M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO

M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO

M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO

M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO

M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO

M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO

M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO

M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO

M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO

M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO增倍镜套装

相机市场已经是刺刀见红的阶段，为了求生存、为了8K奥林巴斯盟友松下投入了全幅阵型，M43竞争力再下降一个档次，奥林巴斯此时涨价是嫌自己活得太久么？

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