韩国加密货币交易所Upbit被盗34.2万枚以太币，价值约5000万美元

11月29日消息，据国外媒体报道，韩国一家加密货币交易所被盗走了价值约5000万美元的以太币。

韩国最大加密货币交易所之一Upbit表示，昨天下午，34.2万枚以太币(Ether)被发送到一个身份不明的加密货币钱包，这些以太币价值约4,920万美元。

Upbit披露了这个加密货币钱包的地址，并表示已经将此事上报给了韩国有关部门，监管部门正在调查此事。

以太币在以太坊（Ethereum）上运行。加密货币研究网站CoinMarketCap显示，按市值计算，以太币是全球第二大加密货币，仅次于比特币。

以太币目前价格约152.44美元，总市值约165.75亿美元；比特币价格约7476.64美元，总市值约1351亿美元。

以太坊（英语：Ethereum）是一个开源的有智能合约功能的公共区块链平台。通过其专用加密货币以太币（Ether，又称“以太币”）提供去中心化的虚拟机（称为“以太虚拟机”Ethereum Virtual Machine）来处理点对点合约。

加密货币交易所时有被盗情况发生，这也是该行业面临的一个大问题。去年，日本大阪虚拟货币交易所运营商Tech Bureau Corp价值大约67亿日圆（约合6,000万美元）的比特币和其他虚拟货币通过未授权访问被盗；东京加密货币交易所Coincheck被盗取了价值约5.3亿美元的数字货币。