过去二十年中，液晶显示器市场井喷式增长，并快速走向成熟以及大规模合并。但随着新技术不断催生和进化，LCD的竞争愈发惨烈，利润开始变得微不足道，大厂开始逐步退出LCD的角逐。

其中松下宣布即将在2021年退出LCD生产，作为一家曾经领先的电视制造商，由于中国和韩国的制造商竞争激烈，松下已经在2016年停止LCD生产，进而专注工业LCD、汽车LCD的应用。但事实证明专业领域LCD也不是长久之计，投入产出比也无法达到预期，至此松下才宣布退出LCD生产。

而根据市场研究公司IHS Markit预测，从2022年开始，全球企业对LCD面板投资变得愈发谨慎，原本生产LCD的供应商将会作出业务转变，例如松下位于兵库县的IPS液晶显示器工厂将会改建为电池工厂，为电动车型提供电池。而京东方和华星光电10.5代面板线正式投入运营时，LCD面板的投资将会正式终止。

有意思的是，虽然LCD处于减产和停产状态，OLED投资则获得了大幅度的攀升。在未来5年内，行业投入将高达80亿美元，而从2020年到2024年内，全球大尺寸液晶面板出货量将以0.8%的负复合年增长率下降，主要原因是电视、显示器、平板电脑、笔记本电脑和9英寸及以上显示屏平板电脑的需求饱和。

预计2024年，全球手机出货量中一半将配备AMOLED面板，留给LCD面板仅剩一半，随着OLED面板产量不断攀升以及成本不断下降，LCD也将逐步退出历史舞台。