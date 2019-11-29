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北大网盘12月1日正式上线：200GB+免费容量，速度爆快！

2019/11/29 12:08:16来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

今天北京大学官方宣布，北大网盘 将于12月1日正式上线，拥有200GB+免费容量。支持北大校园网用户登录。其中网盘容量为200GB/学生、500GB/老师标准，主打免费、高速和安全的服务理念。为了确保师生信息的安全，计算中心将网盘的硬件设备做了本地化部署。

北大网盘地址是：https://disk.pku.edu.cnhttps://pan.pku.edu.cn

产品名：北大网盘

产品系列：Web界面、macOS、Windows系统桌面客户端和iOS、Android客户端等多种使用方式，支持多种主流设备和操作系统。提供本地同步方式（占用本地空间）和虚拟挂载盘方式（不占用本地空间）等不同使用模式。

主要功能：

1、文件的同步、上传、下载和不同版本对比；

2、以内链、外链两种形式向网盘用户和非网盘用户共享文件；

3、组建群组，共享、管理文档。

适用于文件备份、多终端同步以及共享协作等学习生活中的诸多方面。

据北京大学官方测试体验报告，北大网盘支持 多终端随时随地访问，不论是电脑网页、客户端，还是安卓/iOS手机端，都可以简单便捷地使用。北大网盘网页端界面简洁，布局清爽，还有熟悉的校徽Logo。

功能页面一目了然。在“我的共享”中，文件内链共享直达对方网盘。外链共享查收方式多种多样，具备跨Windows、Linux、Mac os的通用性。还有令人惊喜的上传/下载速度。

电脑端的北大网盘可以看到个人文档，群组共享文档和公共文档库。还有许多实用功能列在在文件框右方。

还支持文件的实时备份，锁定正在编辑中的共享文件，清理缓存和清理云端数据。通过Office插件可以实现文件的直接上传和下载，历史版本的自动存储和对比。

手机端的北大网盘支持照片、视频实时上传。文件不仅能够通过内链、外链共享，还能通过微信直接传输。

北京大学表示，由于网盘硬件性能和校园网千兆接入环境的支持，北大网盘的上传、下载速度具有明显的优势。在上传过程中，网盘还能自动分析相同文件，实现“秒传”目标。

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关键词：网盘北京大学

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