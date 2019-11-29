美国陆军get新软件，无人机航拍图秒变3D地图

看地图不是一件容易的事，尤其是军事地图。



我们平时利用手机导航可以定位、规划路线，但是军事地图不仅要提供这些信息，还要标示地图所示区域的海拔和地形、地貌、地物特征，所以一般拿到手的军事地图一般长这样。

所以有的人看图的时候很容易看着看着就迷路了，比如《兄弟连》中的这位，就是典型的“地图盲”。

当然了，也有那种天才，比如咱老李，天生就会看图，能把二维的等高线看成三维的真山真水。

传统的军事地图都是有测绘人员专门测绘而成，但是随着更加先进的技术，比如无人机的出现，也带来了新的勘察方式，然而无人机拍摄的是动态画面，地形地貌，尤其是建筑物，仍然不够直观。

为了拯救军队中的地图盲，一位弗吉尼亚州的科学家为美国陆军设计了一款可将无人机拍摄视频转换为2D和3D地图的软件。

据上周四美国陆军公布的一份专利申请表明，美军地理空间研究实验室的Massaro博士设计了一个算法，可将小型无人机拍摄的动态视频转换为图片文件，并进行元数据提取，实现实时生成准确的2D和3D地图的功能。

这一技术应用了复杂的摄影测量学技术构建地图，即通过提取图片信息来还原被摄物体的确切位置。

由该软件处理的利用无人机拍摄视频创建的坎贝尔堡实弹训练基地的3D地图

但由于提取技术的限制，目前这项技术还不能实时生成准确的3D地图。专利申请书中表明，帧提取本身是一项耗费时间的过程，目前还需通过技术员手动执行来实现。

该系统包含多个虚拟处理进程——元数据提取进程、数据插值进程和滤波进程，用于对从其他虚拟进程中获取的数据进行解析。

这一技术对广泛应用无人机并需要准确地图的美军尤其重要，并且这项技术还具备巨大的潜在商业价值，因为农民、消防员、当地政府及猎人对三维地图的需求也越来越多。

2019年10月1日，SenseFly eBee X固定翼无人机在阿拉巴马州汉茨维尔的美国陆军工程与支持中心外试飞。

这一为军方设计的软件弥补了市场上用于绘制地图的硬件（地面测绘或者机载LiDAR系统）及软件（RaptorX, Google Earth, ArcGIS）的空缺。

在美军第101空中突击师对该技术的早期测试阶段，该技术利用SenseFly eBee无人机的视频片段成功绘制了一个六公里区域的地图，其中包含肯塔基州坎贝尔堡的一个模拟城市，并且还被部署到了伊拉克，用于进行基础防御和军事规划。

TechLink作为美国国防部的科技转让中间商，正在帮助私人企业评估这一转换系统，并商榷互惠互利的商业协议，例如商业评估许可或专利许可。

TechLink的高级技术经理Quinton King表示，这一技术的明显优势使得它具备技术转化条件。

“无论这一技术的用户是士兵还是农民，都可以提供有用的地形数据和情报数据，并且我很乐于帮助公司学习如何将Massaro博士的技术应用到他们的产品或实践中。”

来源：techxplore