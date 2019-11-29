网红“炫”的名车、豪宅到底有多假？

开着劳斯莱斯幻影、法拉利，住着上千万的海景别墅，戴着几十万的名牌手表，背着限量版的超壕名包......打开短视频App，很多网友都会看到一些网红正在“不经意间”地炫富。

看的人赏心悦目，各种羡慕嫉妒恨；秀的人心满意足，打赏拿到手软。

从去年流行过的“网红炫富摔”，再到今年的晒豪车、豪宅，网红的各种炫富已经成为行业内的潮流。而各种花式炫富在吸引“仇富”者破口大骂的同时，也让网红斩获了更多的流量。

当然，网红不是一份躺着赚钱的职业；真开上这些豪车，住着奢华别墅的网红也是子虚乌有。那么，一些网红拼命炫富到底是为了什么？

卖货？“拉仇恨”？炫富的背后，又是怎样的一条产业链在支撑着她们的“奢侈”？

No.1炫富不哭穷，引流好卖货

“你见过有网红哭穷的吗？”

刚从一家经纪公司离职的网红小冉笑着表示，无论是直播的网红，还是当下流行的短视频达人，都不乏有意无意在炫富的人。无论是内容创作的场景，还是“若隐若现”的私生活展示，都少不了名包、豪车和豪宅。

尽管日常生活中，小冉的衣着打扮都可以用“土”来形容，但是在镜头前面，小冉展现出来的自己，却是一位喷着古驰香水、手拿爱马仕包包，住着轻奢豪宅，开着玛莎拉蒂的“名媛”。“其实很多人看到的基本是假象，平常我就爱穿牛仔裤格子衫，出门都不化妆的。”

小冉告诉懂懂笔记，无论是公司旗下近百位签约网红，还是身边熟悉的从事网红行业的朋友，看上去“富有”基本都是假装的。为的只是让更多的用户关注网红日常的生活。

“看短视频和直播的，大多都是普通大众，有的甚至是月光族。”因此他们希望看到的是自己向往的生活方式，几乎没有用户会关注那些哭穷、哭惨的网红，“业内的共识是，哭惨反而会让观众从网红的身上看到自己的影子，这是自绝财路。”

尽管网红一味炫富容易招惹用户反感，甚至引起“仇富”的心理。但不能否认的是，有不少粉丝正是因“仇富”而关注炫富的网红。

有的网友为了“窥探”网红的生活，“感受”有钱人的感觉，尽管看网红炫富嘴上骂，但身体却很“诚实”，“身边有些小网红也是被炫富的假象所蒙蔽，才选择入行的，以为这个行业很赚钱。”

不过，这些网红们开豪车、住豪宅、拿名包，但是身上却穿着一些国潮服饰品牌，或者用着“不知名”的护肤产品，与奢侈的一面形成了强烈反差，这又是为什么？

“为的是卖身上的国潮货，手上的护肤品，这是网红炫富的另一个目的。”小冉告诉懂懂笔记，在用户固有的思维上，总认为有钱人的品味都很高。有钱的网红自然也应该如此，所以她们吃的、穿的、用的产品，品质大多不会很差。

或许，奢侈从侧面烘托了网红负责带货的国潮服饰、小品牌护肤品的品质格调，吸引用户搜索、关注和购买，“粉丝凭什么会关注、会下单？你看网红全身上下，是不是只有那件国潮衣服、那套护肤品能买得起？这就对了。”

可见，对于一些网红们来说，炫富是从事该行业的“基本功”，只有学会炫富，才能够吸引用户的关注，并衬托推广、销售商品的格调、品质，从而卖货变现。那么这些用于炫富的奢侈品，到底是从何而来的呢？

No.2奢侈生活皆共享，炫富道具多“复用”

“如果真的能这么赚钱，我也就不转行了。”

已经转行开起时装店的婷婷，曾经是一名酷爱在镜头前炫富的时尚网红。她告诉懂懂笔记，目前网红行业只有极少数头部网红真的赚了盆满钵满，但是也很少会如此炫富。

绝大部分网红，其实都只是勉强“脱贫”，过上了“小康”生活。还有更多底层的网红，生活都成了问题。

“我之前拍过的视频里，经常出现的保时捷、卡宴，其实是公司租的。”婷婷说，公司旗下签约网红视频中所出现的很多豪车、豪宅，基本上都是公司统一租借的，供大家拍摄时“共享”。

“我拍卡宴方向盘，别人拍了前挡风，我拍了别墅卧室，别人拍别墅阳台。”如果签约的网红所创作的话题内容、所在平台分散，更不可能被用户识破，“反正公司旗下几十位网红，共用一台白色卡宴，一套长租的富力别墅，迪奥、爱马仕的包也就是那五、六个。”

据婷婷透露，唯一属于自己的“道具”，就只有自己用的苹果手机，其余的炫富道具，都是公司提供全员共享。“不少内容机构都是这么做的，由公司统一采购、租借奢侈品，然后旗下网红一起使用。”

婷婷打开手机短视频应用，向懂懂笔记展示了平台基于算法推荐的部分短视频内容，有超过八成视频的网红在晒豪车，除了保时捷，还有法拉利、玛萨拉蒂等名牌豪车。

“看起来这些网红每人都拥有一台豪车，但是你懂的。”她笑着说道。大部分网红现实的生活，并没有短视频、直播中那么奢华，一切炫富行为，也都是基于经纪机构的人设、内容策划执行。

当然，炫富也要有财力。除了这些有一定经营实力的机构，一些规模小、签约网红少的内容机构，则是通过第三方定制，为旗下网红提供炫富“素材”。

No.3炫富素材可定制，供应链号称只ToB

“什么样的素材合适，你先看看，然后再发给我定制。”

在婷婷的介绍下，懂懂笔联系到了一位自称能够帮网红定制“炫富素材”的机构负责人。对方发来一个链接，点进去之后可以看到大量的炫富视频。

里面的豪车、豪宅、名表、名包等视频素材应有尽有，负责人表示，链接中的素材都可以定制，收费则是根据定制要求和难度进行报价。

这似乎和懂懂笔记曾经揭露过的微信朋友圈炫富产业链有些相似，同样都是根据需求定制炫富图片、视频素材。然而这位负责人表示，机构和普通炫富素材卖家，还是有些区别。

“我们针对的是专业网红群体、明星艺人。收费高些，但可以长期合作。”他告诉懂懂笔记，如果是签约合作收费还可以协商包月，并给予一定的折扣，“现在和我们合作的，就有几十家网红（经纪）机构，在行业内口碑很好的。”

当问及这些定制的炫富素材是否会涉及侵权问题时，负责人“打包票”说，“绝对不会，这些定制的炫富素材当中的豪车、豪宅、名包、名表等道具，都是机构自有的。”

他同时强调，“我们采用的保时捷都是原装真车，和其它炫富素材用众泰SR9改的不一样，我们敢拍车内的内饰仪表和方向盘。”

根据要求，这些机构可以随时定制不同角度、话题、内容的短视频。所有名车、豪宅、名包、名表，也都能够提供相应的型号和服务，“反正按素材合作，每则素材大概几百元吧，拍豪宅的话稍微贵点。”

懂懂笔记仔细查看了对方所提供的素材链接页面，发现这家所谓能够提供网红专业炫富素材定制的机构，还涉及部分微商炫富的业务，“（微商）也做的，但现在这一行不是不好做吗，所以改了（做网红素材）。”

【结束语】

只要有了机构定制的炫富道具，一位网红就能够在短视频、直播，甚至社交平台上，当一回“有钱人”，羡煞一众粉丝。有部分应届毕业生、年轻人，因为网红发的炫富视频、炫富图片，以为当网红真的能够赚大量的钱，从而前赴后继，往网红的圈子里钻，直到入行才发现现实是多么的“骨感”。

除了那些真正风光的头部网红之外，有多少从业者正在过着自欺欺人的所谓“奢靡”生活？还有多少普通用户正在羡慕关注着这种不存在的“奢华”人生？