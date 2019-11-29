人民日报制作：2017和2019网络流行语对比

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IT之家11月29日消息 近日“2017和2019对比”在网上活了，人民日报也制作了2017和2019网络流行语对比图。
人民日报称，总有一句网络流行语扣动心弦。时光舒卷，岁月漫漶，网络流行语新陈代谢，兀自风光。它们是网民的口头禅，是纷繁的时代表情，也是窥测世相的聚光灯。不管它们流行多久，生命力是否顽强，总有一句不经意间敲打我们的心灵。和其光，同其尘，在流转中感受不期而遇的温暖。
下面是2017和2019网络流行语对比，你都听过吗？
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