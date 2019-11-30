美股结束四连涨，苹果股价涨势放缓

北京时间11月30日消息，对国际贸易关系前景以及美国零售业销售表现的担忧，打压美股三大股指收跌，结束四连涨趋势。截至收盘，道指跌112.59点，跌幅为0.40%，报收28051.41点；标普500指数跌12.65点，跌幅为0.40%，报收3140.98点；纳指跌39.7点，跌幅为0.46%，报收8665.47点。

▲苹果市盈率变化

美国主要科技巨头全线下跌，脸书跌0.18%，亚马逊跌0.97%，苹果跌0.22%，NetFlix跌0.4%，Alphabet跌0.61%，微软跌0.62%。

中国主要科技股大多数下跌，网易跌1.23%，爱奇艺跌2.3%，拼多多涨0.25%，微博跌1.34%，腾讯音乐与上一交易日持平，阿里巴巴跌0.41%，京东跌1.51%，趣头条跌2.66%。

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：品钛（涨48.89%），流利说（涨16.74%），简普科技（涨12.9%），信而富（涨10.62%），信也科技（涨8.52%），华米（涨5.72%），无忧英语（涨3.59%），正保教育（涨3.08%），小牛电动（涨2.98%），宝尊电商（涨2.96%），1药网（涨2.2%），哔哩哔哩（涨1.65%），途牛（涨1.61%），欢聚时代（涨1.32%），云米（涨1.14%），达内科技（涨0.81%），寺库（涨0.79%），人人公司（涨0.56%），汽车之家（涨0.46%），触宝（涨0.36%），携程网（涨0.33%），陌陌（涨0.24%），百世（涨0.17%）。

与上一交易日持平的公司包括：嘉楠科技、易车网、兰亭集势、UT斯达康。

下跌的公司包括：趣店（跌0.2%），聚美优品（跌0.53%），乐信（跌0.58%），新浪（跌0.63%），畅游（跌0.73%），58同城（跌1.11%），中通（跌1.12%），宜人贷（跌1.15%），网易有道（跌1.16%），搜狗（跌1.41%），迅雷（跌1.71%），好未来（跌2.08%），唯品会（跌2.29%），猎豹移动（跌2.34%），虎牙（跌2.36%），世纪互联（跌2.45%），中芯国际（跌2.48%），乐居（跌2.53%），凤凰新媒体（跌2.53%），新东方（跌2.56%），搜房网（跌2.56%），搜狐（跌3.31%），瑞幸咖啡（跌4.19%），前程无忧（跌4.22%），500彩票网（跌4.4%），小赢科技（跌4.84%），斗鱼（跌4.85%），如涵控股（跌6.44%），优信（跌7.09%），蔚来（跌7.72%），金融界（跌10.94%）。

▲阿里巴巴市盈率变化趋势

自发布好于预期的财报和在港交所二次上市以来，阿里巴巴股价一直在上涨，但根据技术分析，阿里巴巴股价可能会开始下跌，未来数周或下跌逾6%。阿里巴巴股价大涨，使它遇到202美元的技术阻力位。阿里巴巴似乎仍然难以冲破这一阻力位，可能回调到约188美元的技术支撑位。另外，阿里巴巴股票相对强度超过70，达到超买水平。但是，一旦阿里巴巴股价超过202美元，就可能涨到有史以来的最高价211美元。即使阿里巴巴股价短期出现回调，从长期来看它仍然可能继续上涨。阿里巴巴市盈率仅为22.3倍，考虑到分析师预期阿里巴巴2021年每股收益将增长23%至8.95美元，2022年每股收益将增长27%至11.33美元，阿里巴巴股价并不高。阿里巴巴市盈率位于自2016年以来18至29倍范围的下半区，按中位值约24倍计算，阿里巴巴股价应该上涨到215美元；按29倍市盈率计算，阿里巴巴股价应该上涨至260美元。

美国/国外科技股

其他国外科技股多数下跌，其中上涨的公司包括：LendingClub（涨1.99%），GoPro（涨1.51%），惠普公司（涨1.47%），诺基亚（涨1.16%），Slack（涨0.88%），Salesforce（涨0.85%），动视暴雪（涨0.64%），IBM（涨0.51%），SAP（涨0.4%），Uber（涨0.37%），PayPal（涨0.24%），艺电（涨0.22%），思科（涨0.15%），Adobe（涨0.15%）。

与上一交易日持平的公司包括：Zynga。

下跌的公司包括：摩托罗拉系统（跌0.06%），赛门铁克（跌0.08%），西部数据（跌0.16%），Spotify（跌0.27%），爱立信（跌0.33%），Groupon（跌0.34%），索尼（跌0.38%），特斯拉（跌0.41%），eBay（跌0.53%），黑莓（跌0.54%），Snap（跌0.65%），AMD（跌0.66%），英伟达（跌0.69%），博通（跌0.7%），英特尔（跌0.79%），Lyft（跌0.79%），Twitter（跌0.83%），甲骨文（跌0.83%），美光科技（跌1.35%），高通（跌1.47%），Yelp（跌1.51%），恩智浦（跌1.56%），Fibit（跌1.56%），iRobot（跌1.6%），Pinterest（跌1.67%），Box（跌2.04%），速汇金（跌2.54%），VMware（跌3.43%），戴尔科技（跌3.64%）。

▲亚马逊欲进军网络药品销售市场

亚马逊本周公布了与Giant Eagle Pharmacy的一项合作，患者可以利用Alexa语音助手接收来自后者购买药品的提醒，这标志着亚马逊可能进军价值423.2亿美元的网络药品市场。亚马逊尚未公开披露进军药品销售市场的计划，但最近的一些措施表明它在“憋大招”。就在上周，亚马逊宣布把2018年收购的网络药品销售业务PillPack更名为“Amazon Pharmacy”。亚马逊目前在为PillPack招聘50名新员工，其中包括建设自动化的药品配送中心的工程师、管理人员和药剂师。还有其他迹象也表明亚马逊在为大举进军医疗领域进行准备工作。亚马逊上个月收购了Health Navigator——开发网络医疗服务软件的初创公司，并把它融合在Amazon Care。亚马逊去年还与摩根大通和伯克希尔·哈撒韦组建了名为Haven的合资企业，降低三家公司员工的医疗成本。

虽然按大多数标准衡量苹果都是世界上最成功的公司，但其股价的快速上涨与其价值是不相符的。自2007年第一代iPhone问世以来，苹果股价目前是最昂贵的。我仍然看好苹果，但投资者应当遏制其股价会进一步上涨的热情。苹果的目标之一是使服务成为主营业务，这应当会进一步提升苹果价值，因为付费服务能比不断改进的iPhone带来更稳定的营收。虽然利润还在增长，但苹果硬件营收呈现周期性下跌趋势。另一方面，苹果服务业务则在不断增长。由于服务在苹果总营收中的占比将由目前的20%增长至逾50%，苹果的价值还会进一步上涨。但是，虽然对苹果营收和利润的预期还在增长，一旦iPhone销售低于预期，苹果股价跌幅也会相当大。如果苹果市盈率回归长期以来的平均值15倍，它的目标股价则为225美元，低于今天267.25美元的收盘价。虽然苹果业务基本面相当好，但投资者不应当预期2020年苹果股票回报率能达到2019年水平。