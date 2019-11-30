Canonical公布Ubuntu 20.04 LTS的32位支持策略

Canonical的Ubuntu工程师与社区成员共同合作确定了他们对Ubuntu 20.04 LTS版本的32位支持调整。

在放弃最初的建议（即完全清除 32位软件包）之后，Ubuntu 19.10附带了一组精简的32位软件包(32-bit x86)，可供x86_64用户使用。Ubuntu 19.10上的那些32位软件包基于流行程度进行选取，它们可能仍在现代Intel/AMD系统上普遍使用。而对于Ubuntu 20.04 LTS，正在进行一些小调整。

Ubuntu社区列出了计划在Ubuntu 20.04 LTS上进行的一些新增和移除。与libssl 1.0一样，wine-stable-i386、gcc-8-base和其他软件包由于过时或其他因素而被移除。与此同时也增加了其他32位软件包，其中包括Freeglut, libv4l, VDPAU驱动, VA-API驱动以及其他的各种库。

Ubuntu开发者Steve Langasek 概述了大约1700个源程序包将在Launchpad的i386上触发Ubuntu Focal (20.04)的构建。即将进行的是一些其他的构建/基础设施变更，以及对其自动打包测试基础设施的改进。

总的来说，Ubuntu 20.04 LTS对32位软件包的支持将与在Ubuntu 19.10中使用Steam的方式非常相似，并且仍可访问尚未完全属于 x86_64的其他软件包。