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Mozilla推出全新网页调试工具Firefox Replay

2019/11/30 8:00:11来源：开源中国作者：xplanet责编：懒猫评论：

Mozilla在最近的Firefox Nightly更新版本中推出了一项名为 Firefox Replay 的实验性工具，它允许Firefox内容进程记录其行为，稍后重放并回退到早期状态。重放过程会保留所有相同的JS行为、DOM结构，图形更新，以及其他行为。浏览器的JS调试器可用于检查和控制重播。目前这一功能仅支持macOS。

MDN（Mozilla Developer Network，Mozilla开发人员网站）网页文档中将该功能称为 Web Replay，由于还在测试中，它是默认禁用的，可以使用devtools.recordreplay.enabled首选项手动开启。通过“工具”的“Web开发者”菜单，查看“录制/回放”选项卡，启用的新调试器界面，可以访问功能。文档还提到，其中部分内容仍处于pre-alpha阶段。

Firefox Replay开发团队的成员 jasonlaster11也在网络发帖回复了大家的疑问。他表示该功能目前处于用户阶段，一旦被列入正式路线图，绝对会优先考虑跨平台支持。官网firefox-replay.com也正在构建中，还未正式发布。此外，针对用户的忧虑，他还保证 Replay一定是开源的。

通过这一类新的工具，Firefox或将为开发人员带来更好的网页调试体验。有关Firefox Replay的更多信息，可查看MDN文档

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关键词：Firefox

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