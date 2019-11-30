打它！打它！打它！外交部“李佳琦风”魔性推荐海外出行必备爆款

IT之家11月30日消息 早前山东交警曾利用李佳琦式的宣传风格向大家介绍了交警日常工作中使用到的装备。外交部也不甘示弱，其于今天也在微博上放出一段“李佳琦风”的海外出行爆款推荐视频，一起来看一下。

视频中两位外交部工作人员用十分魔性的风格向大家介绍了国外出游必备的物品以及必须知道的相关知识。其中包括“典雅蓝色封皮”的《中国领事保护和协助指南》，工作人员介绍这本《指南》涵盖了从出国前/出国后的安全提醒到出国时旅游、经商、留学等信息，非常实用，登录中国领事馆官网“免费！免费！免费！”；另一位工作人员向大家推荐的则是“国产App之光”外交部12308，出国游玩的国人可通过这款App查询外交部发布的三级海外安全提醒，软件界面由两种颜色组成，堪称绝配，下载它；同时还有一款“压轴爆款”，即海外求助电话+86-10-12308。寻求领事帮助？打它！打它！打它！这条热线全年无休覆盖全球。

视频内容诙谐幽默，既结合时下火热的“李佳琦风”，又起到了提醒国人出国游玩注意安全的目的，一举两得。这段视频还获得包括人民日报在内的知名媒体“种草”：“什么书“真的非常实用、非常值得拥有”？什么配色看起来安全感满满？外交部魔性推荐海外出行必备爆款，还有多少人不知道这个电话：+86-10-12308，海外寻求领事保护，打它！打它！打它！”