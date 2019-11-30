谁说电动车不耐用：这台特斯拉Model S跑了100万公里

IT之家11月30日消息 电动车因其刚刚面世不久，其动力表现和耐用度也一直广受质疑。不过近日有一位外国特斯拉车主晒出了一份“成绩单”：自己的Model S P85的累计行驶里程已突破100万公里。

据外媒Teslarati报道，日前一位名为Hansjörg Gemmingen的特斯拉Model S车主发布推特称，其Model S P85的累计行驶里程已突破100万公里。

据报道，这辆特斯拉Model S P85是Hansjörg Gemmingen于2014年购买的，续航里程约502公里。他表示自己想亲自验证电动车是否可供日常出行，因此他从购买Model S P85那天起便一直在驾驶Model S并不断更新这辆车的行驶里程。近日55岁的Gemmingen便和他的妻子一起见证了自己的这台特斯拉Model S达成100万公里的行驶里程目标。同时这项成绩也吸引了《吉尼斯世界纪录大全》的注意，《吉尼斯世界纪录大全》的一位代表也见证了这项成绩的诞生。

据介绍，这辆达成100万公里行驶里程的Model S P85共更换过3次电池、4次电动机、2次12V电池、1次后减震器、1次前轴、1次触摸屏等。该车最后一次维修是在90万公里时，之后10万公里未进行任何维修。该车仍在保修期内，实际维修费用为1.3万欧元（约为人民币10万元）。