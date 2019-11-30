智能手机使用成瘾引发精神疾病，23%孩子受影响

据国外媒体报道，对智能手机的问题性使用（或者智能手机成瘾）现在被视为一种精神障碍，平均有23%的儿童和年轻人被发现患有这种疾病。

伦敦国王学院的研究人员对40多项研究进行了整合分析，结果发现，年龄在25岁以下的儿童、青少年和年轻人中，有10%到30%受此影响。这项研究论文11月29日发表在英国医学委员会（BMC）精神病学杂志上。

该论文写道，“智能手机于2011年开始变得普及，通过分析自2011年以来发表的文献，一系列研究表明，10%-30%的儿童和年轻人使用智能手机出现功能失调，这意味着平均有23%的儿童和年轻人存在智能手机问题性使用问题(PSU)。”

“PSU被定义为任何与智能手机相关的具有成瘾特征的行为，比如当无法使用手机时感到恐慌或不安，感觉很难控制在手机上所花费的时间以及使用手机对其它令人愉快活动的损害。”

对41项研究进行的分析，涵盖4171名儿童和青年。伦敦国王学院的研究人员称，PSU和精神健康问题之间存在着“一致的联系”。

该论文表示，“研究人员还调查了这类智能手机使用与心理健康之间的联系，发现PSU与心理健康指标之间存在持续的关联，包括抑郁情绪、焦虑、压力、睡眠质量差和受教育程度低等。”

“行为成瘾会对心理健康和日常功能产生严重影响，因此有必要对英国智能手机的使用问题进行进一步的调查。”

“我们的审查评估不仅只着眼过度使用手机所产生的影响，而且还评估了智能手机使用出现的功能失调影响，并通过对智能手机的“成瘾”行为模式进行观察，我们已经建立了这种功能失调行为与较差的心理健康结果之间的相关性。”

该论文称，智能手机“上瘾”是一个有争议的学术概念，被列为PSU问题。但是论文得出的结论是，有足够的损害证据证明这是一个临床精神病问题。

“PSU一直与精神健康不良相关，特别是与抑郁、焦虑、压力、睡眠质量差以及受教育程度不高所显示的日常功能障碍有关。”

“研究了不同性格和情绪因素对PSU的影响，发现有些自相矛盾的是，具有更大风险承担特征(如低自我控制、冲动性、情绪不稳定性和开放性)，以及与避免冒险相关特征(如完美主义和尽责性)，在智能手机有问题性使用的用户中更为常见。不安全的依恋风格、孤独和自卑都与PSU有关。”

该论文的结论是，“迫切需要”需要进一步开发面向PSU的评估工具，以便能够采取适当的干预措施。

针对智能手机上瘾问题，苹果以及其他公司已经表示担心。苹果在iOS 13中推出了Screen Time，让家长能够控制自己孩子使用iPhone的时间。但是，这确实删除或限制了使用“危险”方法访问数据的第三方应用程序，其中一些建议意味着官方的Screen Time API将是理想的解决方案。