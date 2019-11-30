Java开发IntelliJ IDEA 2019.3正式发布：更好的性能和质量

距离 IntelliJ IDEA 2019.3 RC 发布不过几天的功夫，目前，IntelliJ IDEA 2019.3 也已正式发布。官方表示，该版本是其旗舰 IDE 的第三次也是最后一个主要版本。

据透露，在 IntelliJ IDEA 的这个主要版本上，该开发团队专注于 IDE 的性能和整体质量。期间，IntelliJ IDEA 团队与其他几个 JetBrains 开发人员团队一起集会，专门致力于完善 IDE，并进行性能改进，UI 响应修复，可用性增强，现有功能的改进等。

除此之外，还有一些项目内容是，例如对新的微服务框架的支持，例如 Micronaut，Quakus和Helidon，以及人们期待已久的对 MongoDB 的支持。

IntelliJ IDEA 2019.3 版本的更新内容包括有：

更好的性能

更快的 IDE 启动

总体上更好的 UI 响应能力，更少的 UI 和编辑器冻结

减少内存消耗，特别是在 Gradle 项目导入上

现有功能质量的提升

IntelliJ IDEA 2019.3 通过实现核心底层基础结构-支持动态插件安装，解决了每次加载和卸载插件都需要重新启动IDE 的问题。其当前已为主题和键盘映射插件启用了此功能。在将来的版本中，该团队还计划将此扩展到大多数插件。

在版本控制子系统中进行了很多可用性改进。

为了统一从不同的 VCS 托管服务获取项目的 UI，重新设计了“克隆”对话框。

在 IntelliJ IDEA 2019.2 中引入了对 Java 13 的基本支持，并且在此发行版中，显著改进了对 Java13 Text Blocks 的支持。

添加了新的“现场呼叫层次结构”操作。

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支持新的框架和技术

为新一代微服务框架（即 Micronaut，Quarkus 和 Helidon）添加了丰富的编码辅助和导航，并增加了对 Spring Web Flux 的支持。

添加了全新的“端点”工具窗口。此窗口显示客户端和服务器API的聚合视图。

增加了对 API 文档规范的扩展支持。

引入了备受期待的 MongoDB 支持。

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重要的 Bug 修复

通过 Homebrew 安装 IntelliJ IDEA 时，可以找到已安装 Gradle 的目录。

手动设置 Gradle 主目录更加容易。

IDE 现在支持在 Linux上 通过KWallet 存储密码。

当用户使用 JavaFX 项目时，IDE 可以在 Scene Builder 选项卡中显示带有嵌入式 Scene Builder 的 FXML 文件。

修复了窗口和弹出位置。

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还更新了JetBrains Runtime 11（JBR 11），以集成许多修复程序。

修复了 macOS Catalina 上的字体渲染。

解决了在 macOS 10.15 Catalina 上打开项目的问题。

修复了“评估表达式”对话框中的符号。

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此外，还进行了一些其他变化，包含有 Android Studio 3.5 的所有更改，取消了 Vaadin 和 Java Applets支持 插件的捆绑。

详细信息：https://blog.jetbrains.com/idea/2019/11/intellij-idea-2019-3-better-performance-and-quality/#more-20787